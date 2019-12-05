Sigara kullanan dikkat, yeni dönem başladı 

PAKETLERDE, "Sigara içmek öldürür hemen bırakın" genel uyarısı ile "Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" bilgi mesajı bulunacak. Paketlerde sigara içen insanlara ilişkin caydırıcı fotoğraflarla birlikte 14 ayrı resimli uyarı mesajı da yer alacak. Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, 5 Aralık itibariyle sigara ve tütün ürünlerinde kara paket uygulamasının başladığını, sigara paketlerinde bulunan marka logosu, yazı ve şekillerin aynı tip olacağını 5 Ocak itibariyle yeni uygulamaya tamamen geçilmiş olacağını duyurdu. Yenialp, uygulamaya karşı olduklarını belirterek devletten anlayış beklediklerini kaydetti ve “Artık bundan sonra tüm sigara firmaları tek paket yani kara paket dediğimiz paketler halinde satış yapacak. Paketlerin ön yüzünde sigaranın markası, arka yüzünde ise çeşidi yazacak. Biz bu uygulamaya karşıydık. Dünyada yalnız beş ülkede bu uygulama var. Devletimiz, hükümetimiz böyle bir karar almış uymaya mecburuz. Hiçbir şey yasaların üstünde değil. Bizde uygulamaya başlayacağız. 5 Aralık itibariyle firmalar tamamen kara paket uygulamasına geçtiler. Bundan sonra bakkal, market arkadaşlarımız kullanıcılara kara paket dediğimiz sigaralara paketlerini teslim edecekler” dedi. Başkan Yenialp, ayrıca artan vergilerle birlikte piyasada açık tütünün (makaron) yaygınlaşmaya başladığını da belirtti.