Siför Grubu 2.100 metrede Ata’yı andı
Siför Grubu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliklerini bu yıl da Söbüçimen'in 2.100 metre zirvesinde karlar altında gerçekleştirdi
İSVEÇ Fahri Konsolosu, Elysee Oteller Grubu sahibi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş öncülüğündeki Siför Grubu, 2.100 metrede Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. 10 Kasım 1938’de aramızdan ayrılan ve 81 yıldır her 10 Kasım’da yurdun dört bir yanında anılan Atatürk, Alanya’nın en uzak ve yüksek yaylalarından biri olan Söbüçimen’de de unutulmadı. Bu anlamlı günde Söbüçimen Eğrigöl'de mini bir anma töreni düzenleyen Hilmi Tokuş’a ayrıca Harita Mühendisi Levent Eren, Mimar Emin Yener, Diş Hekimi Yusuf Ergün, turizmci Ali Atahan, Orhan Aydoğan, Hüseyin Okan, Halim Neğiş, Orhan Özkol ve Yeminli Mali Müşavir Ertuğrul Özkoç da eşlik etti. Kendilerini “Siför Grubu” olarak adlandıran ekip, 10 Kasım Pazar günü sabah saat 09.05’te, yanlarında götürdükleri Türk bayrakları eşliğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak Ata’yı andılar.
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