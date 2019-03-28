'Sıfır Atık' projesinin öncüsü Johnson Türkiye'de

DÜNYADA sıfır atık projesinin öncüsü olan Bae Johnson Türkiye'ye geldi. TOGEMDER tarafından düzenlenecek "Cemre Çarşısı" etkinliğine katılacak olan Bae Johnson, programına başlamadan önce sıfır atıkla ilgili çok önemli ipuçları verdi, avantajlarını anlattı.

Gelecek için atılabilecek en iyi adımların, alınabilecek en güzel önlemlerin başında gelen "Sıfır Atık" hareketiyle bambaşka bir dünya mümkün. İstanbul'a gelen sıfır atık projesinin öncüsü Bae Johnson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından kurulan TOGEMDER'in düzenleyeceği "Cemre Çarşısı" etkinliğine katılacak.

Ayağının tozuyla kameraların karşısına geçen Bae Johnson, sıfır atık ile 5 altın kuralı açıkladı.

İşte Johnson'ın altın kuralları;

1. Kural: Hayır demeyi öğrenmek.

2. Kural: Kullanmadığınız ürünleri almamak, daha çok 2. el ürünleri tercih etmek.

3. Kural: Yeniden kullanmak ve hemen elden çıkartmamak. Örneğin kağıt peçete yerine kumaş peçeteleri tercih etmeliyiz.

4. Kural: Geri dönüşüm. Eğer bir şeyi reddedemiyorsak o zaman geri dönüşümünü sağlamalıyız.

5. Kural: Elimizde bir atık varsa onu çürütmeliyiz, doğa ile yok etmeliyiz.

Johnson, Fransa ve Fransızca konuşulan ülkelerde sıfır atık bilincinin geliştiğini söyledi, bu politikanın avantajlarını ve dezavantajlarını şöyle sıraladı: "Tat ve koku anlayışınız kökünden değişiyor, toplum içinde rahatsız olabiliyorsunuz. Bir tuvalete girmiştim havalimanında. Oradaki oda parfümünün kokusu beni kötü etkiledi. Sıfır atıkla birlikte hayatınıza sadeleşme geliyor , almak yerine sahip olmak, eşyaya değil deneyimlemeye yöneltiyor.

Johnson, 2 gün sürecek Türkiye temasları kapsamında, sıfır atığı anlattığı kitabının imza gününü gerçekleştirecek...

Festival tadında geçecek "Cemre Çarşısı" etkinliğinde amaç sıfır atığa dikkat çekmek. TOGEMDER Basın Danışmanı Selda Özgel, "Sıfır atığın önemine dikkat çekeceğiz yenilemeye dikkat çekeceğiz" diye konuştu. "Cemre Çarşısı"nın kapıları 30 Mart akşamına kadar açık kalacak.