‘Sıfır atık’ projesi tanıtıldı

BELEDİYE toplantı salonunda gerçekleşen programa Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkan Vekili Musa Çetin, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Dilek Kandur, daire amirleri ve bitkisel atık yağ firmasının yetkilileri katıldı. Kaymakamlık ve belediye işbirliğinde düzenlenen seminerin sunumunu yapan Kaş Belediyesi Temizlik Hizmetleri Birimi Şefi Ümit Lökçe, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm konularında bilgiler aktardı. Kaymakam Akhan programda yaptığı konuşmada, millet olarak geleneğimiz, kültürümüz ve inançlarımızla israfı kabul etmeyen bir yapıya sahip olduğumuzu ifade ederek, “Sıfır atık projesi kapsamında Kaş’ı marka haline getirmekle mükellefiz. Bu konuya ilişkin kurum ve yetkili firmalarla ciddi bir mesai içinde olacağız. Bu işte ele ele verirsek, Türkiye’de örnek bir ilçe olacağımıza inanıyorum. Kaş’ta bu duyarlılığı göstermeliyiz.” dedi.



Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 16:28