Şifayı Alanya'da buldu

YAPTIĞI araştırmalar sonucunda Alanya'da bulunan Şifahane Sağlıklı Yaşam Merkezi hekimlerinden Dr. Recep Çelik'in adına ulaştığını söyleyen Duygu İyidoğan, "17 sene boyunca bu hastalıkla savaştım. Birçok ilaç kullandım. Doğru doktoru ve tedaviyi burada buldum, sağlığıma Recep Çelik sayesinde kavuştum" dedi.

‘AĞIR TEDAVİLER DE ÇARE OLMADI’

Gaziantep'te yaşayan Duygu İyidoğan, 17 sene önce ilk bebeğini dünyaya getirdi. Bebeğini kucağına aldıktan bir süre sonra sol göğsünde yaralar çıkmaya, iltihaplı akıntı yaşamaya başlayan İyidoğan’ın yıllarca sürecek sağlık mücadelesi böylece başladı. Duygu İyidoğan bu süreç boyunca çalmadık kapı, denemedik tedavi bırakmadı. Yıllarca deri altı kemoterapi ve antibiyotik tedavisi gören genç kadına son olarak halk arasında köpek memesi diye bilinen Hidradenitis Suppurativa hastalığı teşhisi konuldu. Hastalık diğer göğsüne de sıçrayan İyidoğan’ın göğüsleri alındı. “Kadın kimliğim çalındı” diyen İyidoğan yaşadığı zor günleri Dim TV’ye (dimtv.tv) anlattı. İyidoğan, “İlk zamanlarda birçok doktora gitsem de ‘Stresten’ deyip, antibiyotik verdiler. İnanılmaz derecede acı veren yaralarla yaşadım. Yıllar sonra köpek memesi teşhisi konabildi ve iki göğsüm de alındı. Son olarak bana ‘Bu şekilde yaşamayı öğreneceksin’ dediler. Acı çekiyordum, yemek yiyemiyordum. Bu acıyla yaşama düşüncesi beni hayattan koparmıştı. Çocuğumla ilgilenemediğim için okuldaki başarısı etkilendi. Göğüslerimi kaybettim, saçlarım, kirpiklerim döküldü” dedi.

‘ŞİFA ARAYAN HERKESE TAVSİYE EDİYORUM’

Bu hastalıkla yaşamak zorunda olmak istemeyen genç kadın, uzun araştırmaları sonucunda Alanya’da bulunan Şifahane Sağlıklı Yaşam Merkezi Hekimi Dr. Recep Çelik’e ulaştı. İnternette okuduğu hasta yorumlarından yola çıkarak şansını bir de burada denemek isteyen İyidoğan, senelerdir süren acısını dindirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. "Doktorumuzun bana ilk sorusu ne yediğim oldu” diyen İyidoğan, Dr. Recep Çelik’in kendisi için hazırladığı beslenme programı ve bitkisel tavsiyeler ile kısa bir sürede acı veren yaralarından kurtuldu. Mart ayından bu yana tedavisi devam eden kadın, “Allah Recep Bey’den razı olsun. Bu şekilde yaşamak zorunda olmadığım için çok mutluyum. Şifa arayan herkese tavsiye ediyorum” açıklamasında bulundu.

‘NE YEDİĞİNİZ ÇOK ÖNEMLİ’

"Yedikleriniz ilaçlarınız, ilaçlarınız yedikleriniz olsun" mottosuyla hareket eden Dr. Recep Çelik "Rahatsızlıkların temelinde vücudumuzun yediklerimize gösterdiği tolerans vardır. Doğru beslenme şekli ve bitkisel takviye ile Duygu Hanım sağlığına kavuştu" dedi. Dr. Çelik “Ne yediğiniz, nasıl beslendiğiniz çok önemli. Duygu Hanım mart ayında geldiğinde gerçekten perişan haldeydi. Sadece beslenme şekli ve bitkisel ilaçlar ile birkaç ay içinde hastalığında gerileme sağladık. Şu an yalnızca hastalıkla mücadele ile geçen yılların kendisinde yarattığı psikolojik tahribatı iyileştirmek için tedavimize devam ediyoruz. Kendi yöntemlerimizle şifa bulmalarını sağlıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

