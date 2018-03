Şifa havuzları Bera'da

STRES ve kilolarından kurtulmak isteyenlerden, kemik erimesi ve romatizmaya kadar birçok hastalığın şifa kaynağı olarak gösterilen Thalasso havuzları, alternatifsiz tatil cenneti olarak lanse edilen, Konaklı Mahallesi'ndeki Bera Alanya Otel'de hizmete sunuldu. Deniz suyunun ısıtılarak faydalı minerallerin açığa çıkarıldığı Thalasso havuzları, ilk günden yoğun ilgi görüyor. Bera Alanya Otel Genel Müdürü Ersin Kiraz, Thalasso havuzunda yarım saat kalmanın bile büyük bir rahatlama sağladığını söyledi. Genel Müdür Kiraz, herkesi şifa kaynağı Thalasso havuzlarından yararlanmaya davet etti.

'FAYDALI MİNERALLERİ ALIYORSUNUZ'

Yeni Alanya (YA): Ersin Bey, nedir Thalasso havuzu ve terapi?

Ersin Kiraz (EK): Deniz suyu, tıpkı vücudumuzda olduğu gibi mineraller ve faydalı elementler içeriyor. Bakır, magnezyum, iyot, çinko, kalsiyum, potasyum, sodyum, kısacası saymakla bitmez. Thalasso havuzları, vücudun bu mineral ve elementlerle beslenip yenilenmesini ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor. 'Terapiye ne gerek var, zaten her yaz denize giriyorum' gibi bir düşünce geçebilir aklınızdan. Thalasso terapisinin önemi de bu noktada ortaya çıkıyor. Denizin içeriğinde bulunan tüm faydalı minerallerin ve elementlerin vücuda nüfuz edebilmesi ve etkileşime geçebilmesi için suyun en az 33-35 derece sıcaklığa sahip olması gerekiyor. Thalasso terapi de ısıtılmış deniz suyuyla yapılan bir tedavidir. Terapide sadece deniz suyu değil, ısıtılmış yosun, ısıtılmış çamur ve deniz tuzu gibi yardımcılar da kullanılıyor.

'STRESİ ALIYOR, CİLDİ GÜZELLEŞTİRİYOR'

YA: Binlerce insan Thalasso havuzlarından şifa bulabilmek için tatilini belirliyor. Thalasso havuzlarının sağlık açısından faydaları neler?

EK: Thalasso havuzları, deniz suyu ve yosun kullanılarak vücudun ihtiyaç duyduğu doğal mineral tuzların vücuda yeniden kazandırılmasını sağlamak, kan dolaşımını düzenlemek, stresten kurtulmak, zayıflamak, toksinlerden arınmak, sindirim ve dolaşım sistemini düzenlemek ve cildi güzelleştirmek gibi birçok fayda sağlıyor.

'KAPLICAYA GİDENLERİ ÇEKECEĞİZ'

YA: Şifa kaynağı havuzlar artık Bera Alanya'da. Detayları sizden öğrenebilir miyiz?

EK: Türkiye, jeotermal enerji açısından dünyada yedinci, Avrupa'da ikinci sırada. Bu anlamda ülkemiz adeta bir cennet. Bölgemizde jeotermal enerjiyle iç turizmi değerlendirebilecek kaplıca ve jeotermal tarzında bir hizmet yoktu. Bera Alanya Otel olarak 12 ay açık tesisimizde sürdürülebilir turizm kapsamında Thalasso havuzlarını dahil ettik. Jakuzili bir sistem. Hem suya giriyorsunuz, hem de vücudunuzun birçok noktasına masaj yapıyorsunuz. Şifa kaynağı olmasının yanı sıra, yarım saat kalsanız dahi müthiş bir rahatlama hissediyorsunuz. Misafirlerimizden yoğun bir talep var. Bu hizmetle birlikte kış dönemlerinde farklı şehirlerdeki kaplıcalara giden bir kitleyi Alanya'ya çekmeyi hedefliyoruz.

'ALANYA AYRICALIKLI BİR SEÇENEK'

YA: Bu hizmetten günübirlik müşteriler de yararlanabilir mi?

EK: Tabi ki. Afyon'daki otel ve tesislerde dışarıdan gelen günübirlik kullanıcılar da termal havuzlardan yararlanabiliyor. Aynı sistem artık Bera Alanya'da da var. Afyon demişken şunu da eklemek isterim. Afyon, termal otellerin merkezi konumunda. Ancak Afyon'da Thalasso havuzu yok ve termal havuzlardan çıktığınız anda soğuk bir hava sizi bekliyor. Alanya'da ise yaz-kış denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Alanya bu yönden çok daha ayrıcalıklı bir tatil seçeneği olacak. Ayrıca biz, her şey dahil sistem çalışıyoruz. Termal oteller genelde yarım pansiyon hizmet verirler.

'HERKESİ YARARLANMAYA BEKLİYORUZ'

YA: Son olarak neler söylemek istersiniz?

EK: Bera Alanya, 12 ay açık bir tesis. Sadece güneş ve deniz değil, kongre, toplantı, seminer ve düğün gibi birçok organizasyonu bir arada sunan bir oteliz. Tüm bunların yanı sıra sağlık turizminin can damarlarından Thalasso havuzlarını konseptimize dahil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonrası Alanya'da yaşayanlara kalmış. Talepler bu şekilde devam ederse Kasım ayında otelimizin üst kısmında yer alan havuzları açılır kapanır şekilde Thalasso havuzlara çevirmeyi düşünüyoruz. Tabi bu talebe bağlı. Ben herkesi şifa kaynağı Thalasso havuzlarından yararlanmaya davet ediyorum.

