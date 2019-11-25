25 KASIM Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kadınlar “Erkek şiddeti, yoksulluk, kriz değil, yaşamak istiyoruz!” diyerek sokaklara çıktılar. Alanya’da program saat 17.30 itibariyle Atatürk Anıtı önünde başladı. Toplanmanın ardından Hükümet Caddesi-İskele Yürüyüş Yolu-Şelale Meydanı güzergahı üzerinde sloganlar eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirildi. Geçtiğimiz aylarda Alanya’nın Kestel Mahallesi’ndeki baba ocağında boşanmak istediği eşi tarafından katledilen Gülseren Bayrak’ın ve amcaoğlunun sürekli tacizleri sonucu yaşamına son veren Ayşenur Güven’in ailesi de alandaydı. Alanya halkı kortejin ön saflarında yürüyen Bayrak ve Güven ailesini yalnız bırakmadı ve “Yalnız değilsiniz. Katledilenler mücadelemizde yaşıyor” dedi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başta olmak üzere bütün siyasi partilerin ilçe teşkilatları, kadın kolları üyeleri de kortejde yerini aldılar. Kadın mücadelesinin birleştirici, siyaset üstü çizgisi ışığında Alanya tek ses olup ‘Kadına yönelik şiddete hayır’ diye haykırdı. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da yürüyüş için Alanya’daydı. Kumbul, Ayşenur G. davasında olduğu gibi 25 Kasım’da da Alanyalılarla omuz omuza vererek desteğini sürdürdü. Yürüyüş boyunca ‘Kadın, yaşam, özgürlük!’, ‘Güçlü kadın, güçlü gelecek’, ‘Kadın susarsa, dünya susar’, ‘Alanya yürüyor, mücadele büyüyor’, ‘Şiddete karşı Alanya tek ses’ sloganları atıldı ve Alanya sokakları kadınların haklı mücadelesiyle çınladı.