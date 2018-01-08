'Sıcak asfaltsız yol kalmayacak'

Haber: Alper KUTAY
KÜÇÜKHASBAHÇE Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları Büyükhasbahçe Mahallesi Şafak Sokak'ta devam ediyor. Sıcak asfalt çalışmaları bölgede programa alınan caddelerde sürdürülecek. Büyükhasbahçe, Küçükhasbahçe ve Mamadı Mevkii istikametinde yapımı devam eden 15 metrelik imar yolu ile çevre yolu bağlantılı caddelerde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Yoğun bir nüfus yapısına sahip bölgede oturan vatandaşlar, “Alanya Belediyesi'nin modern iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında kaliteli asfalta kavuşuyoruz. Bu çalışmayla caddemizin değerine değer katan, ulaşımımızı ve dolayısıyla yaşamımızı kolaylaştıran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür ediyoruz" dediler.
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