Show TV muhabirini ısıran ata, esnaf sahip çıktı

BAŞIBOŞ atları haber yapmak için Sarıyer'e giden Show TV muhabiri Özge Mayetin, anons çektiği sırada bir atın saldırısına uğradı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili Sarıyer esnafından şaşırtan bir açıklama geldi.

"BU ZAMANA KADAR BİR ZARARINI GÖRMEDİK"

"Atımız esnafı dolaşır, arazileri gezer" diyerek muhabire saldiren ata sahip çıkan esnaf, "Atın sahibini bilmiyorum. Saldırmak değil de oynamak istiyor benim tahminime göre. Sevimli de bir at. Biz bu zamana kadar bir zararını da görmedik" ifadesini kullandı.

"BİR ZARARI YOK BİZE"

Bir başka esnaf da atların kendilerine zararı olmadığını belirterek şunları kaydetti: "At her zamanki gibi buradaydı. Yemeğini suyunu veriyoruz. Bir zararı yok bize. Atlar burada devamlı boş boş gezer. Atın sahibini bilmiyorum. Ben kendimi bildim bileli at var buralarda. Burası Çayırbaşı, atsız olmaz buralar. 15 gün önce 10'a yakın at vardı burada, belediye topladı. Bir at kaldı burada, onun da kimin olduğunu bilmiyorum. Olayı ben görmedim. Dün akşam televizyonda gördüm. Niye saldırdığını da bilmiyorum."