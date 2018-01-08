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Show TV'de Jülide Ateş depremi! "Hoşçakalın" notunu düşüp gitti

2015 tarihinden bu yana Show Ana Haber Bülteni'ni sunan Jülide Ateş, sosyal medya hesabından paylaştığı uzun bir veda notuyla kanaldan ayrıldığını duyurdu

Show TV'de Jülide Ateş depremi! "Hoşçakalın" notunu düşüp gitti

2015 tarihinden bu yana Show Ana Haber Bülteni'ni sunan Jülide Ateş, sosyal medya hesabından paylaştığı uzun bir veda notuyla kanaldan ayrıldığını duyurdu

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:13
Show TV'de Jülide Ateş depremi! "Hoşçakalın" notunu düşüp gitti
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SHOW TV Ana Haber Bülteni'ni sunan ekranların deneyimli sunucusu Jülide Ateş şok bir kararla kanalla yollarını ayırdı.

Haziran 2015 tarihinden bu yana Show Ana Haber Bülteni'ni sunan Jülide Ateş ayrılık kararını sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Hadi yeni yılın ilk sürpriz kararı benden gelsin. Show haberi bırakıyorum... 27 yıllık meslek hayatımda biriktirdigim türlü değeri, yüreğimin binbir rengini yeni projelerde ortaya koymaya yola çıkıyorum. Evet Show Haber'i bırakıyorum. Gerek Habertürk'te gerekse Show Haber'de edindiğim her türlü deneyime, aldığım her hayat dersine minnetle.

"RUHUM BANA RUTİNİ TEKRARLAMA DİYOR"

Çalıştığım dönemde nice birinciliklere imza atmamızı sağlayan ekip arkadaşlarıma sonsuz müteşekkirlikle... Hakkım geçmişse helal ederek ve hakları geçmişse helal etmelerini dileyerek. Evet sezon ortasında böyle iş olur mu demeyin? Zaten yıllarca bir televizyoncu olarak hep televizyonun zamanına göre yaşadım. Sıkıştırılmış zamanlarda sıkıştırılmış dönemler, tatiller... Oysa insanın bir de kendi ruhunun zamanı oluyor. Ruhum bana artık rutini tekrarlama, hayatında yeni bir şeyler dene ve bunu hemen yap diyor.

"KALBİNİZİN SESİNİ DİNLEYİN"

Yani bugüne kadar baharlar, son baharlar olmadı sadece televizyonun sezonu vardı. Oysa artık ben kendi zamanımın efendisi olarak yaşamak istiyorum. Yerim dolana kadar da koltuktaki yayın nöbetime gerekirse devam edeceğimi, bu anlamda kimseyi zor durumda bırakmayacağımı da özellikle belirtiyorum... Ki bir çok değerli spikeri bünyesinde barındıran kurumumuz için benim yokluğumun sıkıntı olmayacağının bilincindeyim. Yani yeri kolayca dolabilecek bir ölümlü olduğumun farkındayım. Evet bu benim yeniyıl kararımdı... En çok izlenen haber kanalının koltuğunu bırakmak... Sahi sizinki ne? Haydi siz de ertelemeyin ve kalbinizin sesini dinleyin... Hayatın basılmadık yeni kumsallarında görüşmek dileğiyle... Hoşçakalın...

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Anahtar Kelimeler:
Show TVJÜLİDE ATEŞ
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