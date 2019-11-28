SGK'yı dolandıranlara operasyon! Milyonlarca lira zarara uğrattılar

SOSYAL Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları belirlenen medikal firmalarına yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma Genel Komutanlığının söz konusu operasyonla ilgili internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları belirlenen medikal firmalarına yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma Genel Komutanlığının söz konusu operasyonla ilgili internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: