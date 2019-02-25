SGK o doktorlara karşı harekete geçti

SON zamanlarda yaşanan sahte doktorları önlemek için SGK bir uygulama geliştirdi. SGK sitesinde doktor arama bölümü açtı. Doktorun adını soyadını girince çalıştığı yerler,çalışma saatleri, şuan hangi hastanede ve hangi bölümde çalışıyor, hangi tarihte mezun olmuş bütün bilgilere ulaşabiliyorsunuz.

Artık herkes gireceği doktorun adını soyadını yazarak ulaşabilecek. SGK bu hizmeti web sitesinden sunuyor.

Gazetelerde yer alan haberlerde, branşını plastik doktor olarak tanıtan bir kişi, hastanın vücudunda kalıcı izler bırabiliyor. Ya da başka bir sahtekar ise kendini beyin cerrahı olarak tanıtıp bazı hastaların ölümüne neden olabiliyor. Bunu önlemek ve sahte doktorların önüne geçmek için SGK bu hizmeti sunuyor.Bu uygulamanın Sahte diplomalı hekimliğin önüne geçeceği düşünülüyor.