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SGK'dan Alanya Huzurevi'ne ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Alanya Müdürlüğü personeli, Yaşlılar Günü nedeniyle Alanya Huzurevi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi

SGK'dan Alanya Huzurevi'ne ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Alanya Müdürlüğü personeli, Yaşlılar Günü nedeniyle Alanya Huzurevi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi

06 Ekim 2017 Cuma 21:19
SGK'dan Alanya Huzurevi'ne ziyaret
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ZİYARETE SGK Alanya Müdürü Muharrem Kaya’nın yanısıra servislerde çalışan personel katıldı. Yaşlıları yerinde ziyaret eden SGK Alanya çalışanları, onların sağlık alanındaki sorunları ile ilgili çözüm odaklı görüşmeler yaptı. Ziyaret sırasında Alanya Huzurevi sakinlerine hediyeler de verildi. 

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Alanya HuzureviSosyal Güvenlik KurumuSGK
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