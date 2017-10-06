SGK'dan Alanya Huzurevi'ne ziyaret

ZİYARETE SGK Alanya Müdürü Muharrem Kaya’nın yanısıra servislerde çalışan personel katıldı. Yaşlıları yerinde ziyaret eden SGK Alanya çalışanları, onların sağlık alanındaki sorunları ile ilgili çözüm odaklı görüşmeler yaptı. Ziyaret sırasında Alanya Huzurevi sakinlerine hediyeler de verildi.