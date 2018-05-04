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SGK Binasını "ÇAVUŞOĞLU" açacak

SGK Hizmet Binası'nın bugün yapılacak açılış törenine Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geliyor.

SGK Binasını "ÇAVUŞOĞLU" açacak

SGK Hizmet Binası'nın bugün yapılacak açılış törenine Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geliyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 08:32
SGK Binasını "ÇAVUŞOĞLU" açacak
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Haber:Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Sosyal Güvenlik Kurumu Alanya Müdürlüğü'nün açılışı için bugün Alanya'ya geliyor. Yıllardır Başkent Hastanesi karşısındaki kiralık ofiste hizmet veren kurum, inşaatı bir yıldır süren ve tamamlanan yeni binasına bu hafta geçti. Alanya Otogarı'nın kuzey girişinde yer alan yeni binaya vatandaşlar ilk günden akın etti. Açılışa Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak. Tüm Alanya halkının davetli olduğu tören saat 18.00'de başlayacak.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca Alanya Kültür Merkezi'de saat 16.00'da başlayacak Turizm Koordinasyon Toplantısı'na da katılacak. Her iki program da Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'den de naklen yayınlanacak. Bakan Çavuşoğlu'nun açılış sonrası Alanya'da bazı temaslarda bulunacağı, Cumartesi günü de İl Teşkilatı'nın temayül yoklamasına katılacağı gelen haberler arasında.

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Son Güncelleme: 04.05.2018 06:51
Anahtar Kelimeler:
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluSGKSGK Hizmet Binası
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