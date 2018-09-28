SGK Alanya Müdürlüğü ve işleyişi hakkında bilgi veren Kaya, aynı zamanda Kent Konseyi ve çalışmaları hakkında Özcan’dan bilgi aldı. Özcan ve Kaya, bundan sonraki süreçte işbirliği sağlanarak çalışma gruplarında birlikte çalışmalar yürüteceklerini kaydettiler.
SGK Alanya Müdürü Kaya'dan Özcan'a ziyaret
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Alanya Müdürü Muharrem Kaya, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan'ı makamında ziyaret etti
SGK Alanya Müdürlüğü ve işleyişi hakkında bilgi veren Kaya, aynı zamanda Kent Konseyi ve çalışmaları hakkında Özcan’dan bilgi aldı. Özcan ve Kaya, bundan sonraki süreçte işbirliği sağlanarak çalışma gruplarında birlikte çalışmalar yürüteceklerini kaydettiler.
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