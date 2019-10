Sezonun ilk oyunu: Scapin’in Dolapları 

2019-2020 sezonunun ilk oyunu Scapin’in Dolapları 11 Ekim’de gösterime giriyor. Oyunun tanıtımı ise bugün Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in katılımıyla Alanya Kültür Merkezi’nde oyuncularla birlikte gerçekleştirildi.

‘SEYİRCİLERİ FARKLI SAHNELEME TEKNİKLERİYLE BULUŞTURACAĞIZ’

Alanya Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Esra Tığlı Kutertan, gösterime girecek oyuna ilişkin bilgiler verdi. Yanı sıra desteklerinden ötürü Alanya Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu. İzleyiciyi farklı tekniklerle tanıştırmak adına ekip olarak emek verdiklerini ifade eden Kutertan “Bu sezon sizleri çok farklı oyunlarla tanıştıracağız. Aslında daha farklı ne yapabileceğimizi düşündük ve arkadaşlarımızla bir beyin fırtınası yaptık. Alanya bir turizm şehri ve yabancıların yoğun olarak rağbet ettikleri, yerleşik yabancı nüfusu yüksek bir şehir. Onlara da hitap eden bir oyun koyalım istedik. Üst yazıyla oyunumuzu destekleyelim ve yerleşik yabancılarımızı da oyunumuzla tanıştıralım, tiyatroya yabancı seyircilerimizi de kazanalım istedik. Belediyemiz de her daim bizleri destekledi. Geçtiğimiz sezon 103 temsil yaptık ve toplamda 87 bin seyirciye ulaştık. Bu sezonla birlikte 30 bin daha eklendi ve 100 binin üzerinde seyircimizle buluştuk. 58 farklı oyun sunduk. Bu sezon 3 yeni oyunumuz olacak. Bu 3 yeni oyunumuzun ilki avangart olarak sahneye konulacak. Farklı bir sahneleme tekniği ile seyircilerimizle buluşacak. İlçemize böyle farklı bir tekniği de kazandırmak istedik. Çok dinamik bir oyun oldu. Bütün oyuncu arkadaşlarımız çok emek verdiler. Alanya Belediyesi de desteğini her daim olduğu gibi arkamızda hissettirdi. Belediyemize de destekleri için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum ve herkesi oyunumuzu izlemeye davet ediyorum” dedi.

‘TÜM ALANYA HALKINI İLK OYUNUMUZA DAVET EDİYORUZ’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise kültürel faaliyetlerin Alanya için önemine dikkat çekerek, sezonun ilk oyunu olan Scapin’in Dolapları’na tüm Alanya halkını davet etti. Başkan Yücel “Alanya Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya verdiğimiz değer herkesin malumu. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza ivme kazandırarak çıtamızı yükseltmek için emek vermeye devam edeceğiz. Yerel yönetimlerin görevi kenti aynı zamanda sosyal anlamda da üst seviyelere taşımaktır. Bizler de bunun bilinci ile hareket ediyor ve tiyatromuzu önemsiyor, destekliyoruz. Kentte oluşan tiyatro sevgisini yaygınlaştırmak kitlelere ulaşmak istiyoruz. Alanya Belediyesi bildiğiniz üzere bu anlamda da öncü bir belediye. Arkadaşlarımız çok güzel hazırlandılar. Tiyatromuza emek veren herkesi tebrik ediyorum. Yeni sezonumuzu açıyoruz, yeni oyunlarda ve yeni gösterimlerde buluşmak dileklerimi sunuyor, ilk oyunumuzun galasına da tüm halkımızı davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

SCAPİN’İN DOLAPLARI 11 EKİM, AKŞAM SAAT 8’DE AKM’DE

11 Ekim itibariyle izleyiciyle buluşacak olan Scapin’in Dolapları, Scapin isimli uşağın birbirlerine aşık olan gençleri kavuşturmak için çevirdiği dolapları komik bir dille anlatıyor. Oyunda Oktave karakteri, genç bir kıza aşık olup gizlice evleniyor. Fakat bu evlilikten haberi olmayan babası Argante, oğlunu Geronte’nin ikinci karısından olan kızı ile evlendirmek istiyor. Geronte’nin oğlu Leandre ise babasının onaylamayacağı bir kıza aşık oluyor. Bu kızın da Argante’nin yıllar önce kaybolan küçük kızından başkası olmadığı anlaşılıyor. Çevirdiği dolaplar ile her sorunu çözmeyi başaran Scapin, bu olayda da hiç kimsenin aklına gelmeyen çözüm yollarına başvuruyor ve yaş