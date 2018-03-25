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Sezon Nevruz'la açıldı

Antalya'da turizm sektöründe sezon Nevruz'la açıldı. Nevruz'u kutlamak için Antalya'ya akın eden İranlılar, hem eğleniyor hem de alışveriş yapıyor

Sezon Nevruz'la açıldı

Antalya'da turizm sektöründe sezon Nevruz'la açıldı. Nevruz'u kutlamak için Antalya'ya akın eden İranlılar, hem eğleniyor hem de alışveriş yapıyor

25 Mart 2018 Pazar 22:41
Sezon Nevruz'la açıldı
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HER yıl 21 Mart'ta başlayan, yaklaşık 12 gün kutlamaları süren Nevruz, Antalya'nın da turizm sezonu açılışı anlamına geliyor. Kentteki otellerde, nevruz dönemi için 20 Mart-5 Nisan günlerini kapsayan birçok özel etkinlikle misafirler ağırlanıyor. Belek'te otel, tema park ve AVM alanlarıyla yapılan The Land Of Legends Theme Park'ta, nevruz dönemi için başta İranlı turistler olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'den misafirler için özel programlar hazırlandı. İran'dan ünlü isimlerin konserlerinin yanı sıra çocuklar, gençler ve yetişkinler için farklı birçok etkinlik ve eğlence programının hazırlandığı dönemde, yerli- yabancı turistler, nevruzla birlikte baharın gelişini kutluyor. Nevruzun daha çok İranlı turistlerin tercih ettiği bir dönem olduğunu belirten The Land Of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan, geçen yıl bu dönemde, Antalya'da yaklaşık 29 bin İranlı turistin ağırlandığını, bu yılki hedefin 30 binin üzerinde olduğunu, şu anki verilerin de bu rakamları gösterdiğini söyledi. 20 Mart itibarıyla başlayan Nevruz sezonunun 5 Nisan'a kadar süreceğini belirten Pehlivan, İran dışında birçok ülkeden ve Türkiye'den de bu dönemde misafir ağırlandığını, günlük 5 bin misafire ev sahipliği yaptıklarını söyledi. The Land Of Legends'in otel, AVM ve tema parktan oluşan destinasyon olarak çok farklı programlar sunduğunu kaydeden Pehlivan, “Baharın güzel heyecanını yaşamaya başladık, sezona da start vermiş olduk" dedi. Nevruzun turizm sezonunun açılışı olarak kabul edildiğini aktaran Çetin Pehlivan, “Bu seneki hedefimiz, geçen yılın çok üstünde. Şu an ülkemizde turizm anlamında çok pozitif bir etki var. Rezervasyon akışı, nevruzdaki bu hareketlilik inşallah sezona da yansıyacaktır. Erken rezervasyonlarda hem Avrupa hem de Rusya çok iyi gidiyor. Yerli pazar da güzel. Arap yarımadasında Land Of Legends olarak zaten çok popüleriz" diye konuştu. Nevruz etkinlikleri kapsamında, İran pop müziğinin ünlü isimleri de Antalya'da konser veriyor. ABD'de yaşayan ve dünyanın her yerinde turneler düzenleyen İranlı pop müzik sanatçıları Leila Frouhar, Sepideh, Sahar ve Jamshid, The Land of Legends Theme Park'ta sahneye çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
NevruzSezonAntalya
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