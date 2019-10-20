Şeyma Subaşı'na büyük şok! İflasın eşiğine geldi!

ŞEYMA Subaşı, geçen yıl Bebek'te sağlıklı ürünler satacağını söylediği Healthyish Cafe'yi açmış ve yaptığı büyük açılışta birbirinden ünlü misafirlerini konuk etmişti. Ancak Subaşı'nın kafesinde işlerin kötüye gittiği iddiası magazin gündemini karıştırdı.

BİR YILLIK KİRASINI ÖDEMİŞTİ

Şeyma'nın mekanıyla ilgili yapılan haberlerin neredeyse tamamında Acun Ilıcalı'nın buranın bir yıllık kirasını ödediği şeklinde bir bilgi vardı.

KAFESİNİ KAPATABİLİR

Şeyma Subaşı, arkadaşlarının katılımıyla geçtiğimiz gün kafesinin açılışının birinci yılını verdiği partiyle kutladı. Takipçileriyle bu mutluluğu paylaşan Subaşı'nın magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre işleri kötüye gidiyor.

Bir yılın dolmasıyla birlikte Acun Ilıcalı'nın sağladığı 'kira garantörlüğü' de bitti. Aylık 125 bin TL nafaka alan Subaşı, 60 bin TL kirasını kendi verecek ya da kafesini kapatacak.

VARLIĞINI DAHA NE KADAR SÜRDÜRECEK?

Yıllık kirası peşin ödenmiş mekanında işlerini yürüten Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki işletmesinin, ortaya atılan iddiaların doğru çıkması durumunda varlığını daha ne kadar sürdüreceği merak konusu oldu.