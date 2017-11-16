Şeyh Abdullah Hamidi Antalya’da vefat etti

ŞEYH Fethullah Hamidinin torunu,bölgenin sin alimlerinden ve Eski ak parti milletvekili Beşir HAMİDİ'nin amcasının oğlu ve Halen Ak Parti Batman Milletvekili olan Ataullah HAMİDİ'nin amcasının oğlu Şeyh Abdullah Hamidi Hakkı'n rahmetine kavuştu,taziyesi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Kayapınar (aynkef) köyünde yapılacak.
Mütevaffa Şeyh Abdullah Hamidi'nin Antalya'da cenaze işlemleri yetiştirilmesi halinde bugün,yetişmemesi halinde ise yarın Midyat ilçesine bağlı Kayapınar (aynkef) köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Artuklu Haber Ailesi olarak Şeyh Abdullah Hamidi ye Allah'tan rahmet Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı dileklerimizi iletiriz.
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