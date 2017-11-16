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Şeyh Abdullah Hamidi Antalya’da vefat etti

Antalya'da tedavi görmekte olduğu hastanede vefat eden Mardin'in Din alimlerinden Şeyh Abdullah Hamidi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Kayapınar (aynkef) köyünde toprağa verilecek

Şeyh Abdullah Hamidi Antalya’da vefat etti

Antalya'da tedavi görmekte olduğu hastanede vefat eden Mardin'in Din alimlerinden Şeyh Abdullah Hamidi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Kayapınar (aynkef) köyünde toprağa verilecek

16 Kasım 2017 Perşembe 09:27
Şeyh Abdullah Hamidi Antalya’da vefat etti
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ŞEYH Fethullah Hamidinin  torunu,bölgenin sin alimlerinden ve Eski ak parti milletvekili Beşir HAMİDİ'nin amcasının oğlu ve Halen Ak Parti Batman  Milletvekili olan Ataullah HAMİDİ'nin amcasının oğlu Şeyh Abdullah Hamidi Hakkı'n rahmetine kavuştu,taziyesi Mardin'in Midyat  ilçesine bağlı Kayapınar  (aynkef) köyünde yapılacak. 
Mütevaffa  Şeyh Abdullah Hamidi'nin Antalya'da cenaze işlemleri yetiştirilmesi halinde bugün,yetişmemesi halinde ise yarın  Midyat  ilçesine bağlı Kayapınar (aynkef) köyünde toprağa verileceği öğrenildi. 
Artuklu Haber Ailesi olarak  Şeyh Abdullah Hamidi ye Allah'tan rahmet Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı dileklerimizi iletiriz.
 

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AntalyaŞeyh Abdullah HamidiMardinDin Alimi
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