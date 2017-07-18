Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Sevgilisini parçalayıp cesedini bavula koymuştu! Katilden şaka gibi ifade

ANTALYA’da 4 yıl önce sevgilisi 37 yaşındaki Esma Ekinci’yi kaldığı otel odasında öldürüp parçaladıktan sonra cesedini bir bavula koyup ormanlık alana gömmek isterken yakalanan 49 yaşındaki Galip Özdemir’e verilen ömür boyu hapis cezası, usul gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılanan Özdemir, "Ben rahmetliye hep iyilik ettim" dedi

Sevgilisini parçalayıp cesedini bavula koymuştu! Katilden şaka gibi ifade

ANTALYA’da 4 yıl önce sevgilisi 37 yaşındaki Esma Ekinci’yi kaldığı otel odasında öldürüp parçaladıktan sonra cesedini bir bavula koyup ormanlık alana gömmek isterken yakalanan 49 yaşındaki Galip Özdemir’e verilen ömür boyu hapis cezası, usul gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yargılanan Özdemir, "Ben rahmetliye hep iyilik ettim" dedi

18 Temmuz 2017 Salı 12:23
Sevgilisini parçalayıp cesedini bavula koymuştu! Katilden şaka gibi ifade
banner404

İZMİR'DEN  Antalya’ya gelerek barlarda garson olarak çalışan Esma Ekinci, kent merkezinde bindiği minibüsün şoförü, evli ve 3 çocuk babası Galip Özdemir ile görüşmeye başladı. 3 ay görüşen ikili arasında, 26 Aralık 2013 tarihinde kaldıkları otel odasında kavga çıktı. Ekinci’yi yastıkla boğan Galip Özdemir, nefes almadığını fark ettiği kadını otel odasının banyoküvetine taşıdı. Daha sonra bir mağazadan ekmek bıçağı alan Özdemir, başka bir mağazadaniki bavul aldı. Otele dönüp küvette Ekinci’nin cesedini parçalara ayıran Galip Özdemir, kadının eşyasını bir bavula, cesedi ise diğer bavula yerleştirdi. Taksiyle otelden ayrılan Özdemir, Varsak mevkiindeki ormanlık alan yakınında bavullarla birlikte taksiden indi.İddiaya göre cesedin bulunması halinde parmak izinden kimliğinin tespit edilememesi için Ekinci’nin bileklerinden kestiği ellerini ormanlık alana gömen Özdemir, kadının cesedinin bulunduğu bavulla jandarma ekibine yakalandı. Tutuklanan Özdemir, Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucu ömür boyu hapse mahkum edildi. Sanığa verilen cezada indirim de yapılmadı. Ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, davaya müdahil olmaları gerektiğini belirterek usul yönünden karara itiraz etti. Yapılan itirazı haklı bulan Yargıtay’ın kararı bozması üzerine Galip Özdemir’in yargılanmasına yeniden başlandı.

İKİNCİ KEZ YARGILANIYOR

Aile Bakanlığı’nın avukatlarının da katıldığı duruşmada mahkemeden tahliye isteminde bulunan Galip Özdemir, bu olay nedeniyle ailesinin büyük mağduriyet yaşadığını belirtti. Ergenlik çağındaki kızının başında olması gerektiğini söyleyen Özdemir, şöyle dedi:

Ben rahmetliye hep iyilik yaptım. Ailesi de bundan şeref duydu. Cinayet vakasında ise Esma’nın haksız tahriklerine yenildim. Bu olaydan bir gün sonra sonra Esma’nın ağabeyi ifadesinde, benim maktule agresif tutum ve davranışlarımın olmadığını, Esma’ya aşık olduğumu beyan etmiştir. Bu ifadelerin tersine Esma’nın ağabeyi ’Şüpheli benim kardeşimi fuhuşa sürüklemek istemiş, çalıştırmak istemiş’ deseydi, ben insanların içine nasıl çıkardım. Bana bugün idam kararı da çıksa buradan gururla giderim." Duruşma ertelendi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 18.07.2017 13:21
Anahtar Kelimeler:
CinayetSevgiliAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim