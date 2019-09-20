Flaş HaberALANYA FİRMA REHBERİ
Sevgililerden fuhuş rezaleti! Sosyal medyaya reklam vermişler
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kiraladıkları evde fuhuşa aracılık ettikleri iddia edilen 2 sevgili ve fuhuş yaptıkları belirlenen 2 kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı
GÜNCEL 20.09.2019, 17:43 20.09.2019, 17:52
OLAY, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmanda fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen adresi takip altına aldı. Apartmandan çıkan ‘müşteri’ sıfatındaki şahısların ifadesini alan ekipler, evde bulunan 2 Azerbaycan uyruklu kadınların fuhuş yaptıkları bilgisine ulaştı. Ekipler daha sonra belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı H.A. (47) ve 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı.
28°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:37
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0