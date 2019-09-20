Sevgililerden fuhuş rezaleti! Sosyal medyaya reklam vermişler

OLAY, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmanda fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen adresi takip altına aldı. Apartmandan çıkan ‘müşteri’ sıfatındaki şahısların ifadesini alan ekipler, evde bulunan 2 Azerbaycan uyruklu kadınların fuhuş yaptıkları bilgisine ulaştı. Ekipler daha sonra belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı H.A. (47) ve 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

