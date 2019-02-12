Sevgililer Günü için merdiven altı ürün uyarısı

AESOB Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, vatandaşları merdiven altı üretimlere karşı uyardı. Dere, “Her yıl vitrinlerini süsleyen, mutluluklara vesile olmak için çaba harcayan çiçekçisinden kuyumcusuna, pastacısından konfeksiyoncusuna, terzisinden restoranına, taksicisinden hediyelik eşya satanına kadar tüm esnaf ve sanatkarlarımız bu yıl Sevgililer Günü dolayısıyla da hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlarımız da sevdiklerine alacakları hediyeler için alışveriş yapmaya başladı. Ancak bu hareketliliğin yanı sıra, vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken önemli bir konu haksız rekabet yapan korsan satıcılardır. Merdiven altı üretim yaparak kazanç sağlamaya çalışan fırsatçıların oyununa gelmemek için dikkatli olmalıyız. Bu sebeple vatandaşlarımızdan alışverişlerini bildikleri ve güvendikleri esnafımızdan yapmalarını ve merdiven altı üretimlerden uzak durmalarını özellikle rica ediyorum” dedi.

“İnternet Dolandırıcılığına Dikkat”

Alışverişlerde doğru adresin bilinir ve güvenilir esnaflar olduğunu hatırlatan Adlıhan Dere, “İnternet alışverişlerinde de çok dikkatli olunmalı. Piyasaların hareketlendiği böylesi zamanlarda dolandırıcılarda boş durmuyor. İnternet siparişlerinde sahte ürün gelebiliyor ya da ürün kutuları boş çıkabiliyor. Hatta bazen kredi kartı bilgileri çalınabiliyor. Dolayısıyla merdiven altı üretimlere ve internet dolandırıcılığına karşı çok dikkatli olmalıyız. Menşei belli olmayan kozmetikten gıdaya kadar birçok ürün çok ucuz fiyatlarda piyasa sürülüyor. Merdiven altı parfümeri, makyaj malzemesi, bir kutu çikolata hatta sahte gül veya çiçek dahi kansere varan boyutta tehlikeli olabilir. Bu sebeple ucuz diye merdiven altı ürünler yerine güvenilen ve tanınan bilindik esnaf tercih edilmeli. Esnafımızda herkesin cebine uygun her tür hediye mevcut” dedi.