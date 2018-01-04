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"Sessiz ol öldürürüm" diyerek tecavüz etmişti, cezası belli oldu

Geçtiğimiz Ağustos ayında 22 yaşındaki Kırgız öğrenciye "Sessiz ol öldürürüm seni" diyerek tecavüz eden sapığa 30 yıl hapis verildi

"Sessiz ol öldürürüm" diyerek tecavüz etmişti, cezası belli oldu

Geçtiğimiz Ağustos ayında 22 yaşındaki Kırgız öğrenciye "Sessiz ol öldürürüm seni" diyerek tecavüz eden sapığa 30 yıl hapis verildi

04 Ocak 2018 Perşembe 09:25
"Sessiz ol öldürürüm" diyerek tecavüz etmişti, cezası belli oldu
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SARIYER'DE Kırgızistan uyruklu üniversite öğrencisi genç kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Fatih Yılmaz, "cinsel saldırı" ve "yağma" suçlarından 30 yıl hapse mahkum edildi.

"SESSİZ OL ÖLDÜRÜRÜM"

Sarıyer'deki İTÜ Ayazağa Metro çıkışından geçen, Kırgızistan uyruklu 22 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kıza "Sessiz ol yoksa seni öldürürüm" diyerek tehdit edip tecavüz eden Fatih Yılmaz hakkında açılan dava karara bağlandı.

"BERAATİNİ İSTEDİ"

 İstanbul 17'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatih Yılmaz cezaevinden getirilirken avukatı salonda hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve şikayetçi E. A. adına da birer avukat duruşmaya katıldı. Davanın biteceği hatırlatılarak son sözü sorulan sanık Yılmaz, atılı suçları işlemediğini belirterek tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

TOPLAMDA 30 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz'ı "cinsel saldırı" suçundan 18 yıl, "yağma" suçundan ise 12 yıl olmak üzere toplamda 30 yıl hapse mahkum etti. Sabıka kaydına yansıyan suça meyilli kişiliği ve pişmanlık göstermemesini dikkate alarak cezada indirime gitmeyen heyet, ceza miktarı, delil durumu ve kaçma şüphesini göz önüne arak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

 İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencisi Kırgız uyruklu E.A'nın, 26 Ağustos 2017'de Maslak'ta bir üst geçidin altından geçerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tecavüze uğradığını ve cep telefonunun gasp edildiğini bildirmesi üzerine çalışma başlatmıştı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlının kimliğini tespit etmiş, zanlı Fatih Yılmaz'ın, İstanbul'dan otobüsle Mersin'e gittiği belirlemişti. Fatih Yılmaz, Adana Otogarı'nda yapılan operasyonla yakalanarak, İstanbul'a getirilmişti. Çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf eden Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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AyazağaKırgızistanSarıyerFatih3. Sayfa
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