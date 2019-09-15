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Servisçilere BŞB'den çağrı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının açılmasıyla birlikte servis ücretleriyle ilgili velilerden gelen şikayetlerin arttığına dikkat çekerek açıklama yaptı

GÜNCEL 15.09.2019, 20:08
Servisçilere BŞB'den çağrı
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AÇIKLAMADA resmi ve özel okul servis taşıyıcılarının UKOME Genel Kurulu tarafından belirlenen tarifeye uyması gerektiği, uymayanlara cezai işlem uygulanacağı vurgulandı. 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi şikayet hattı ve ABİM üzerinden, özel okullarda UKOME Genel Kurulu'nca belirlenen tarife dışında ücret talep edildiği yönündeki şikayetlerde artış yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı da açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

 

RESMİ-ÖZEL OKUL TARİFESİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; resmi okul servis ücretlerinin 0-3 km 185 TL, 3-6 km 190 TL, 6-10 km 210 TL ve 10-15 km için 215 TL olduğu, özel okullar için belirlenen tarifenin ise 0-3 km için 235 TL, 3-6 km için 240 TL, 6-10 km için 260 TL, 10-15 km içinse 270 TL olduğu hatırlatıldı.
TARİFEYE UYMAK ZORUNLU
Bu tarifelerde belirlenen ücretlerin resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis araçları için bağlayıcı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, belirlenen ücret tarifesine uymayanlara ilgili mevzuat ve yönetmelikler kapsamında cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.
VELİLERİN ŞİKAYET HAKKI VAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığınca yapılan açıklamada ayrıca velilerin tarifeye uymayan servis sağlayıcıları ile ilgili şikayetlerin okul yönetimlerine, ilgili meslek odalarına, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve konuya ilişkin emsal kararları bulunması sebebiyle bağlı bulunulan ilçe tüketici hakem heyetlerine yapılması gerektiği ifade edildi.

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