Servis şoförleri bilgilendirildi

GAZİPAŞA Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hayri Sertgöz, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Başpolis Mehmet Çetinçelik, Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Bostan, Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nden Başpolis Cebrail Altınsu, okul müdürleri ve servis şoförleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hayri Sertgöz, 4 yıldır ilçede görev yaptığını ve bu süre zarfından taşımalı eğitimle ilgilendiğini söyledi. Servis şoförlerinin sözleşmeleri fes edilmedikçe Milli Eğitim'in esaslarına göre çalışmak zorunda olduğunu belirten Sertgöz, "Kamuya hizmet sunuyoruz, bu işi birlikte yapıyoruz ve bu ilçenin taşıma yükünü birlikte çekmeliyiz. Kendi kabahatiniz olmasa bile taşıma büyük risk içeriyor, hem sizler hem de bizler için. Sizleri hepimiz denetleyeceğiz. İşinizi düzgün yaptığınız sürece, denetimden hiçbir sıkıntı olmaz. Ancak usulsüz bir durum varsa yakalandığınızda cezadan kurtulma şansınız yok. Kanuni olarak ne cezası varsa onu uyguluyoruz" dedi. Okul müdürlüğünün de servis şoförlerini denetleyeceğini kaydeden Sertgöz, “Okul müdürlüğü tarafından da tutanak tutulduğu zaman cezai işlem uygulanacak" dedi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hayri Sertgöz'ün konuşmasının ardından servis şoförleri ve okul müdürlerine 'Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği' hakkında bilgi verildi.