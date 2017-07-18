Servis minibüsünde nöbet geçiren 5 yaşındaki çocuk öldü

ŞANLIURFA’da Kuran Kursu'nun servis minibüsünde nöbet geçirip bayılan epilepsi hastası 5 yaşındaki Sami Çiçek, sürücünün kendisini fark etmemesi sonucu kapısı kilitlenen araçta aşırı sıcak ve havasızlıktan yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra merkez Karaköprü İlçesi'nin Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yaz Kuran Kursu'na minibüsle gönderilen epilepsi hastası Sami Çiçek, arka koltukta fenalaşarak yere yığıldı. Kursa gelen sürücü Mustafa A., arka koltuktaki Çiçek'i farketmeyip aracı park edip kilitledi. Bir süre sonra aracının başına gelen servis sürücüsü Mustafa A., arka koltukta yerde baygın yatan Sami Çiçek'i farkt edip çocuğu hastaneye götürdü. Sami Çiçek, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başatılırken, sürücü Mustafa A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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