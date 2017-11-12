Sertab'ın acı günü! Çok sevdiği babasını kaybetti

SESİYLE herkesi büyüleyen Sertab Erener dün gece acı haberi aldı. Babası Nizamettin Eren'in ölüm haberini alan ünlü şarkıcı, konserini iptal etti.
SERTAB ERENER'İN BABASI NİZAMETTİN ERENER HAYATINI KAYBETTİ
Nizamettin Erener, tedavi için bir süre önce İstanbul'daki Balat hastanesine kaldırılmıştı. Bir konser için Adana'da olan Sertab Erener ilk uçakla İstanbul'a döndü.
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