Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108949
ALTIN
158.492
DOLAR
3.8578
STERLİN
5.0933
EURO
4.4970
Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma sebebi
Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma...
Kıl dönmesi nedir, belirtileri nelerdir?
Kıl dönmesi belirtileri nelerdir?
Kadınlar, prostat kanserinde erkeklerin hayatını kurtarıyor
Erkeklerin hayatını kurtarıyor
banner468

Sertab'ın acı günü! Çok sevdiği babasını kaybetti

Sertab Erener'in 85 yaşındaki babası Nizamettin Erener hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı hemen konserini iptal edip İstanbul'a döndü

Sertab'ın acı günü! Çok sevdiği babasını kaybetti

Sertab Erener'in 85 yaşındaki babası Nizamettin Erener hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı hemen konserini iptal edip İstanbul'a döndü

12 Kasım 2017 Pazar 11:41
Sertab'ın acı günü! Çok sevdiği babasını kaybetti
banner404

SESİYLE herkesi büyüleyen  Sertab Erener dün gece acı haberi aldı. Babası Nizamettin Eren'in ölüm haberini alan ünlü şarkıcı, konserini iptal etti.

SERTAB ERENER'İN BABASI NİZAMETTİN ERENER HAYATINI KAYBETTİ

Nizamettin Erener, tedavi için bir süre önce  İstanbul'daki Balat hastanesine kaldırılmıştı. Bir konser için  Adana'da olan  Sertab Erener ilk uçakla İstanbul'a döndü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbulSertab ErenerMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çobanlara ATV verilecek! İşte detaylar
Çobanlara ATV verilecek! İşte detaylar
Fatih Terim, Rüştü Reçber'i tehdit etti, savcılık ifade özgürlüğü dedi
Fatih Terim, Rüştü Reçber'i tehdit etti, savcılık ifade özgürlüğü dedi
Araç alacaklar dikkat! Artık bilgiler PTT uygulamalarından öğrenilecek
Araç alacaklar dikkat! Artık bilgiler PTT uygulamalarından öğrenilecek

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim