Serkan Akbaba'dan Lakadamyalı’ya anlamlı ziyaret

YARBAY Serkan Akbaba, Prof. Dr. Lakadamyalı’ya görevinde başarılar dileyerek kendisinin sağlık alanında ilçeye bir ivme kazandıracağına inandığını söyledi. Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek; ”Sizleri ağırlamak bizleri mutlu etmiştir. Alanya’mıza yakışan bir sağlık hizmeti için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.