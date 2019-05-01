Serik'te evde kimlik uygulaması

SERİK Nüfus Müdürlüğü'nün engellilere yönelik evde yeni kimlik kartı uygulamasının ilki Akçaalan Mahallesi'nde oturan bedensel engelli Uğur Işık (36) ve Kökez Mahallesi'nde oturan bedensel engelli Mehmet Şahin'in (86) evinde gerçekleştirildi. İlçe Nüfus Müdürü Hatice Tümer ve görevli personel, Işık ve Şahin'in yeni kimlik kartı başvurusu işlemlerini parmak izi ve imzalarının alınmasının ardından tamamladı.

İlçe Nüfus Müdürü Hatice Tümer, tüm yurtta olduğu gibi Serik'te de gezici kayıt terminali uygulamasının başladığını söyledi. Bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin yakınlarının engelli veya yaşlılıktan dolayı hareket edemeyenlerin raporu ile birlikte nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi gerektiğini belirten Tümer, amaçlarının engelli vatandaşların nüfus müdürlüğüne kadar getirilerek zorluk yaşamamaları olduğunu kaydetti.

Uğur Işık ve Mehmet Şahin de evlerine kadar gelen yeni uygulama için çok mutlu olduklarını belirterek, teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan Gezici Kayıt Terminali Uygulaması ile engelli, ileri derecede yaşlı ve yürümesinde sakınca bulunan vatandaşların evlerine gidilerek görevlendirilen personel tarafından yeni kimlik kartı müracaatları alınıp, yeni kimlikleri PTT aracılığıyla 2 ile 5 gün içinde adreslerine teslim edilmesi imkanı sağlıyor.