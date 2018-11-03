Serik bıçağı ustaları, çırak bulamıyor

GEYİK, keçi ve koç boynuzlarından sapı oluşturulan Serik bıçağının en önemli özelliği ise kavisli yapısı. Tüm aşamalarında el emeği gerektiren Serik bıçağı, Akdeniz bölgesinin Yörük kültürünün bir parçası olduğu için nesiller sonra dahi alıcı bulabiliyor. Metalin işlenmesinden boynuzun kesilip düzeltilmesine kadar tüm aşamaları el emeği gerektiren Serik bıçağı, ilgisizlik ve çırak bulunamadığı için son dönemini yaşıyor.

Bıçağı yapan usta, çeşitli desenlerle süslediği bıçağın metal kısmına imzasını yine el emeği bir baskı tekniğiyle işliyor. Metalin işlenmesinden boynuzun kesilip düzeltilmesine kadar tüm aşamaları el emeği gerektiren Serik bıçağı, ilgisizlik ve çırak bulunamadığı için son dönemini yaşıyor. Serik'te bıçağı metalden son haline gelene kadar işleyebilen yalnızca 3 usta kaldı. Son kalan 3 ustanın en gençlerinden olan evli ve bir çocuk babası Hüseyin Durmaz, Serik'te bu mesleğin son temsilcilerinden biri. Almanya'dan ithal ettiği çeliği atölyesinde işleyen Durmaz, boynuzları da Konya, Isparta ve Antalya'nın Korkuteli ilçesinden getirtiyor. Boynuzlar büyüyüp şekillenmeden hayvanlar kesildiği için boynuz bulmakta da güçlük çektiğini aktaran Durmaz, babası Ahmet Durmaz'ın yadigarını yaşatmaya çalıştığını söyledi.

'BİR EVİ GEÇİNDİRMİYOR'

Durmaz ailesinden 4'üncü kuşak olarak bu işi yalnızca kendisinin yaptığını söyleyen Hüseyin Durmaz, Serik bıçağının ev geçindirmediği için itibar görmediğini söyledi. Çırak bulamamalarının tek nedeninin ekonomik nedenler olduğunu söyleyen Durmaz, “Çırak sıkıntısı çekiyoruz. Bu işi orijinal olarak imal eden 3 usta kaldı. Birisi de benim. Ailemde benden başka bu işi yapacak kimse kalmadı. El yapımı, emek gerektiriyor. Bir maliyeti var. Kazandığımız para bir evi geçindirmiyor. Gençler daha çok sanayide çalışmayı tercih ediyor" diye konuştu.

Durmaz, devlet destekli projeler de yer alıp bu işin eğiticiliğini yaparak mesleğini genç kuşaklara aktarmaya hazır olduğunu da söyledi.