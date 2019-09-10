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Serik Belediye Başkanının evine silahlı saldırı yapanlar hakkında karar verildi!

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı tüfekle ateş açılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı belirlenen 4 adet ev tüfeği ele geçirildi.

GÜNCEL 10.09.2019, 11:34
Serik Belediye Başkanının evine silahlı saldırı yapanlar hakkında karar verildi!
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OLAY, 6 Eylül tarihinde Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saat 01.00 sıralarında otomobilden Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı tüfekle 11 el ateş açıldı. Saldırı sırasında evde olan Belediye Başkanı Aputkan ve ailesi, olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. Başkan Aputkan'ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Başkan Aputkan'ın ve ailesinin yaşadığı evinin dış kapısı ve pencerelerde 72 saçma deliği bulunduğu tespit edildi. 
Olayla ilgili olarak Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlıya "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeni İle Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs-Birden Fazla Kişi İle Tehdit " kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından müşterek yürütülen araştırma neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.D., H.Y.ve H.H.Y. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli A.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

#Serik #Serik Belediye Başkanı #Enver Aputkan #pompalı tüfek #Saldırı
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