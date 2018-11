Serik 3. Tarım, Sebze ve Meyve Yatırım Forumu başladı

GRANADA Luxury Otel'de başlayan 3. Tarım, Sebze ve Meyve Yatırım Forumu açılış programında konuşan Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik ve Belek'in dünyanın turizm merkezi ve aynı zamanda da tarım merkezi olduğunu söyledi.

Samimi, dostane ilişkilerin oluşması için üzerlerine düşen her şeyi yapmak istediklerini belirten Çalık, toplantıları karşılıklı olarak, Suudi Arabistan, Katar ve diğer Arap ülkelerinde de yapmak istediklerini ifade etti. Bu ilişkileri en üst seviyeye çıkartmak için çaba sarf ettiklerine dikkati çeken Çalık, bölgede dünyanın en iyi tarım ürünlerini ürettiklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak bu tarz etkinlikleri çok önemli bulduklarını ifade etti. Bu coğrafyada yaşayan herkesi geniş bir ailenin üyeleri olarak gördüklerini belirten Rumeli, aile arasındaki daha çok turizm, ticaret ve karşılıklı yatırımların bu bölgenin daha gelişmiş bir coğrafya olmasına hizmet edeceğini söyledi.

15 yıl öncesinde bölgede bu kadar güzel yatırımların bulunmadığını ancak başarılı hükümet ve basiretli ekonomik politikalar sayesinde Türkiye'nin son 15 yılda düşük gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine yükseldiğini belirten Rumeli, Türkiye'nin 1990 ve 2005 yılları arasında sadece 1 milyar dolar yatırım çeken bir ülke olduğunu, rakamın 10 katı kadar artarak her yıl 15 milyar dolar yatırım çekebildiklerini ve Türkiye'nin dünyada 190 ülkeden 43'üncü en iyi yatırım ortamına ulaşan bir ülke olduğunu söyledi.

Cidde Ticaret Odası Meyve ve Sebzeciler Sektör Başkanı Suheyl Ramili, Türk halkının kendilerini çok cömert karşıladıklarını söyledi. Bu buluşmaların kendileri için çok ayrı bir öneminin olduğuna dikkati çeken Ramili, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin her geçen gün büyüdüğünü, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolara kadar çıkmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

2015 yılında bu rakamın 5.5 milyar dolarken bu seviyelere çıkmasının iki ülke içinde umut verici olduğunu belirten Ramili, 5 yıl içerisinde bu rakamın 20 milyar dolara çıkacağına inandıklarını ve bunun için de çalışacaklarını, tarım alanında meyve ve sebzede de bu rakamların büyüyeceğini ifade etti.

Şu anda Suudi Arabistan olarak Türkiye'den 900 bin ton domates ithal ettiklerine vurgu yapan Ramili, Suud pazarının Türkiye'ye ne kadar güvendiğini gösteren çok iyi bir rakam olduğunu belirtti.

Antalya Ticaret ve Sanayi İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca ise bu tür çalıştaylarla Türk ve Arap dostluğunun artacağını söyledi. Dizerkonca, 8 milyar dolarlık ticaret rakamlarının 28 milyar dolara çıkmasını istediğini sözlerine ekledi.

Toplantıya Serik kaymakamı Haluk Şimşek, Serik sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri, yaş sebze ve meyve komisyonu temsilcileri ile Arap ülkelerinden 50 iş insanı ve gazeteci katıldı. Forum, Pazar günü sona erecek.