Serdal Adalı resmen açıkladı! Yevhen Konoplyanka...

Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, bugün Siyah Beyazlılar'ın Avusturya kampını ziyaret etti. beIN SPORTS'a konuşan Adalı, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul eden Bruno Martins Indi ve Yevhen Konoplyanka hakkında gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. İşte o sözler:

"Birkaç bölgeye daha oyuncu alacağız. Ancak sırf transfer yapmak için de transfer yapmayacağız. Zaten camiamız da bunun farkında. 1-2 haftaya kadar imzaları attırıp takımı sezona hazır hâle getirmeyi planlıyoruz. Hepinizin bildiğiniz gibi bir sol stoper arayışımız var. Martins Indi'yi sordunuz ama ben isim veremeyeceğim. Hocamız Abdullah Avcı'nın istediği 3-4 alternatif üzerinde çalışıyoruz. Çok kısa süre içerisinde bu transferleri neticelendireceğiz.

Yevhen Konoplyanka ise teknik heyetimizin aşırı istediği bir isim değil. Ancak ilerleyen günlerin ne göstereceğini bilemeyiz. İşin mali kısmını gördükten sonra bu konuda bir karar veririz diye düşünüyorum. Kendisi de 'Beşiktaş'a gitmek istiyorum.' diye bir açıklama yapmış herhalde. Her futbolcu gibi ihtimallerimiz içinde olan bir isim. Ancak mali şartlar önemli. Takımın dengesini bozmamak gerekiyor."