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Şentop, Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı

'ABD yaptırımlarının devreye girmesi operasyonu etkiler mi sorusuna?' TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu operasyonun bir amacı var ve bu amaç doğrultusunda sürecektir diye yanıt verdi

GÜNCEL 15.10.2019, 17:37
Şentop, Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Rusya heyeti ile görüşmesinin ardından çıkışta Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Şentop, kendisine yöneltilen ABD yaptırımlarının devreye girmesi operasyonu etkiler mi sorusuna, "Bu operasyonun bir amacı var ve bu amaç doğrultusunda sürecektir. Biz bu tür ihtimalleri de düşünerek harekâtımızı yaptık ve sürdürüyoruz. Yaptırımlar uygulayanı değil, uygulanan ülkeyi güçlendirir" dedi.
 

#Şentop #Rus gazeteciler
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