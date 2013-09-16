Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

‘Seni candan kutluyorum'

ALTSO Başkanı Şahin, oda seçimleri sırasında vadettiği cenaze aracını hizmete soktu

‘Seni candan kutluyorum'

ALTSO Başkanı Şahin, oda seçimleri sırasında vadettiği cenaze aracını hizmete soktu

16 Eylül 2013 Pazartesi 17:07
‘Seni candan kutluyorum'
banner404

Alper KUTAY

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, 8 Haziran’da göreve seçilmeden önce verdiği sözleri bir bir tutuyor. Özellikle sosyal projelere öncelik veren Şahin, oda üyelerinin kötü gününde yanında olabilmek amacıyla cenaze arabası hizmetini dün başlattı. Dün öğle saatlerinde ALTSO hizmet binası önünde gerçekleşen cenaze aracının tanıtım törenine; Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Alanya Belediye Başkanvekili Kemal Dere, protokol mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve oda üyeleri katıldı.
KAYMAKAM ÖZDEMİR’DEN TEBRİK
Göreve geldiği günden bu yana yoğun mesai harcayarak verdiği sözleri tutan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve yönetimini tebrik eden Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının kanunla belirtilen görevleri dışında bu tür sosyal organizasyonları da yapmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Kaymakam Erhan Özdemir ise bu tür sosyal projelerin önemine dikkat çekerek, sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin zor günlerde yanında olmasının insani birer görev olduğunu dile getirdi ve ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i tebrik etti. Törende bir konuşma yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, sosyal projelere büyük önem verdiklerini hatırlatarak, cenaze aracını da üyelerinden gelen yoğun istek üzere projeleri arasına aldıklarını söyledi.
ŞAHİN: ODA BÜTÇESİNE DOKUNMADIK
Şahin, “Allah gecinden versin, ancak ölüm yaşamımızın önemli bir parçası. Bugün oda üyelerimize baktığımızda binlercesinin ilçemize ülkemizin çeşitli yerlerinden geldiğini görüyoruz. Üyelerimiz ve birinci derecede yakınlarının cenazeleri esnasında hem onların acılarını paylaşmak ve hem de onlara destek olmak için bu aracı hizmete sunuyoruz. Amacımız, kötü günlerinde üyelerimizin yanında olabilmek. Şimdiden hayırlı olsun” dedi. Öte yandan söz konusu cenaze aracının alımının oda bütçesinden değil yönetim kurulu tarafından karşılandığı belirtildi. Başkan Şahin, “Bu tip destekleri yaparken yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın fedakârlıklarına şahit oluyoruz. Her biri hizmet aşkıyla dolu arkadaşlar. Bu tip yardımlarda hiç tereddüt etmeden bağış yapabiliyorlar. Kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu.




ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, oda seçimleri sırasında vadettiği cenaze aracını hizmete soktu. Cenaze aracı oda bütçesinden değil, yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan bütçe ile alındı.

ALTSO önünde düzenlenen törenle cenaze aracı tanıtıldı. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Alanya Belediye Başkan Vekili Kemal Dere, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Dur, AK Parti İl Başkanı Mustafa Köse, ilçedeki kamu kurumlarının amirleri, ALTSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile oda üyeleri katıldı. Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, göreve geldiği günden bu yana yoğun mesai harcayarak verdiği sözleri tutan Şahin ve yönetimini tebrik ettiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının kanunla belirtilen görevleri dışında bu tür sosyal organizasyonları da yapmasının memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.
'İNSANİ BİR GÖREV'
Kaymakam Erhan Özdemir de bu tür sosyal projelerin önemine dikkat çekti. Sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin zor günlerde yanında olmasının insani birer görev olduğunu dile getirerek, Şahin'i tebrik etti.
'AMACIMIZ ÜYELERİMİZİN YANINDA OLABİLMEK'
ALTSO Başkanı Şahin, cenaze aracını üyelerinden gelen yoğun istek üzere projeleri arasına aldıklarını söyledi. Şahin, "Ölüm yaşamımızın önemli bir parçası. Bugün oda üyelerimize baktığımızda binlercesinin ilçemize ülkemizin çeşitli yerlerinden geldiğini görüyoruz. Üyelerimiz ve birinci derecede yakınlarının cenazeleri esnasında hem onların acılarını paylaşmak ve hem de onlara destek olmak için bu aracı hizmete sunuyoruz. Kısacası amacımız kötü günlerinde üyelerimizin yanında olabilmek. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 16.09.2013 18:37
Anahtar Kelimeler:
AlanyaALTSOCENAZE ARACIErhan ÖzdemirMevlüt ÇavuşoğluMehmet şahin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim