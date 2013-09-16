‘Seni candan kutluyorum'

Alper KUTAY



ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, 8 Haziran’da göreve seçilmeden önce verdiği sözleri bir bir tutuyor. Özellikle sosyal projelere öncelik veren Şahin, oda üyelerinin kötü gününde yanında olabilmek amacıyla cenaze arabası hizmetini dün başlattı. Dün öğle saatlerinde ALTSO hizmet binası önünde gerçekleşen cenaze aracının tanıtım törenine; Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Alanya Belediye Başkanvekili Kemal Dere, protokol mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve oda üyeleri katıldı.

KAYMAKAM ÖZDEMİR’DEN TEBRİK

Göreve geldiği günden bu yana yoğun mesai harcayarak verdiği sözleri tutan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve yönetimini tebrik eden Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının kanunla belirtilen görevleri dışında bu tür sosyal organizasyonları da yapmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Kaymakam Erhan Özdemir ise bu tür sosyal projelerin önemine dikkat çekerek, sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin zor günlerde yanında olmasının insani birer görev olduğunu dile getirdi ve ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i tebrik etti. Törende bir konuşma yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, sosyal projelere büyük önem verdiklerini hatırlatarak, cenaze aracını da üyelerinden gelen yoğun istek üzere projeleri arasına aldıklarını söyledi.

ŞAHİN: ODA BÜTÇESİNE DOKUNMADIK

Şahin, “Allah gecinden versin, ancak ölüm yaşamımızın önemli bir parçası. Bugün oda üyelerimize baktığımızda binlercesinin ilçemize ülkemizin çeşitli yerlerinden geldiğini görüyoruz. Üyelerimiz ve birinci derecede yakınlarının cenazeleri esnasında hem onların acılarını paylaşmak ve hem de onlara destek olmak için bu aracı hizmete sunuyoruz. Amacımız, kötü günlerinde üyelerimizin yanında olabilmek. Şimdiden hayırlı olsun” dedi. Öte yandan söz konusu cenaze aracının alımının oda bütçesinden değil yönetim kurulu tarafından karşılandığı belirtildi. Başkan Şahin, “Bu tip destekleri yaparken yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın fedakârlıklarına şahit oluyoruz. Her biri hizmet aşkıyla dolu arkadaşlar. Bu tip yardımlarda hiç tereddüt etmeden bağış yapabiliyorlar. Kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu.









ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, oda seçimleri sırasında vadettiği cenaze aracını hizmete soktu. Cenaze aracı oda bütçesinden değil, yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan bütçe ile alındı.



ALTSO önünde düzenlenen törenle cenaze aracı tanıtıldı. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Alanya Belediye Başkan Vekili Kemal Dere, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Dur, AK Parti İl Başkanı Mustafa Köse, ilçedeki kamu kurumlarının amirleri, ALTSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile oda üyeleri katıldı. Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, göreve geldiği günden bu yana yoğun mesai harcayarak verdiği sözleri tutan Şahin ve yönetimini tebrik ettiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının kanunla belirtilen görevleri dışında bu tür sosyal organizasyonları da yapmasının memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.

'İNSANİ BİR GÖREV'

Kaymakam Erhan Özdemir de bu tür sosyal projelerin önemine dikkat çekti. Sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin zor günlerde yanında olmasının insani birer görev olduğunu dile getirerek, Şahin'i tebrik etti.

'AMACIMIZ ÜYELERİMİZİN YANINDA OLABİLMEK'

ALTSO Başkanı Şahin, cenaze aracını üyelerinden gelen yoğun istek üzere projeleri arasına aldıklarını söyledi. Şahin, "Ölüm yaşamımızın önemli bir parçası. Bugün oda üyelerimize baktığımızda binlercesinin ilçemize ülkemizin çeşitli yerlerinden geldiğini görüyoruz. Üyelerimiz ve birinci derecede yakınlarının cenazeleri esnasında hem onların acılarını paylaşmak ve hem de onlara destek olmak için bu aracı hizmete sunuyoruz. Kısacası amacımız kötü günlerinde üyelerimizin yanında olabilmek. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

