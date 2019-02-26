Sendikal tazminat nedir, kimlere ödenir?

SENDİKAL tazminat, sendikal sebeplerle iş sözleşmesi haksız yere feshedilen işçiye ödenir. Peki bu tazminatın koşulları nelerdir?

SENDİKAL TAZMİNAT NE KADARDIR?

Çalışan; sendikaya üye olduğu, üyelikten çıktığı ya da sendikal faaliyetleri nedeniyle işinden çıkarılırsa kendisine tazminat ödenir. Kanuna göre bu tazminatın alınabilmesi için iş mahkemelerine dava açılması gerekmektedir. Eskiden bu davayı açmak için işe iade davası açma şartları aranmaktayken artık bu şartlara gerek olmadan da dava açılabilmektedir. Bu davayı açmak için işçiye verilen süre ise 10 yıldır.

Sendikal tazminat tutarı, en az işçinin 1 yıllık ücreti kadar olmalıdır. Yüksek mahkemenin içtihatlarına göre; kıdemi 1 gün ile 5 yıl arasında olan işçi için 1 yıllık ücreti tutarında, 5 yıl ile 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için 1 yıl ve 1 aylık ücreti tutarında ve 15 yıldan çok kıdemi olan işçi için 1 yıl ve 2 aylık ücreti tutarında sendikal tazminata hükmedilmektedir. İşçi isterse bu davayı işe iade davası ile beraber de açabilir.