Sendikadan 'Alanya' açıklaması 

BELEDİYE-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan, dün yayınladığı basın bildirisi ile Alanya Belediyesi yönetimine seslendi. Mercan, açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi: "Belediye-İş toplu sözleşme süreçlerinde, günlük, dönemsel fırsatçı politikalar değil; karşılıklı güvene dayalı, uzun vadeli ve ilkeli bir politika izlemiştir. Belediye-İş'in, dürüst, tutarlı ve ilkeli toplu sözleşme politikaları sonucu, Antalya Şubemizin örgütlü olduğu tüm ilçe belediyelerinde toplu sözleşmeler masada imzalanmıştır. Masada biten sözleşmelerimiz, ülkemizin gerçeklerinden uzak olmadığı gibi, üyelerimizin beklentilerinden, enflasyonun ve hayat pahalılığının geldiği noktadan, çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını daha iyi yaşatma arzusundan bağımsız değildir. Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki, sendikamızın bütün iyi niyetli çabalarına ve samimiyetine karşın Alanya Belediyesi'nde toplu sözleşme süreci, enflasyonun altında ücret ve sosyal hak ısrarından kaynaklı tıkanmıştır. Bizler de bu ülkede yaşıyoruz. Ülkemizin gerçeklerini de yaşadığımız ekonomik sıkıntıları da biliyoruz. Şubat 2019’da 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2.029,00 TL, yoksulluk sınırı 6.609,00 TL'dir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Aralık 2018 enflasyonu yüzde 20,30. Diğer yandan 2019 yılı asgari ücret artışı yüzde 26,06’dır. Bizlerin gerçek enflasyon dediğimiz, çarşı-pazar enflasyonu yüzde 30’un üzerindedir.Alanya Belediyesi yönetimi, her sözleşme dönemi bizlerden fedakarlık isteyerek bir sonraki dönem için söz verse de, üyelerimiz bölge belediyeleri arasında en düşük ücreti alan belediye işçilerindendir. Artık bıçak kemiğe dayandı. Yıllardır Alanya’ya emek veren, alın teri döken, her türlü fedakarlığı yapan işçiler bu muameleyi hak etmiyor. Alanya, turizmin başkenti, ülkemizin göz bebeği Antalya’nın önemli ilçelerinden biridir.Alanya’yı Alanya yapan, günün 24 saati, hayatın tüm alanlarında alın teri döken Alanya’ya emek veren emekçilerdir. Bugün Alanya Belediyesi'nde üyelerimiz, belediye emekçileri huzursuzdur. Üyelerimiz günlük mesailerini "Ne zaman toplu sözleşme imzalanacak?", "Geçim sorunumuzu çözebilecek miyiz?” gibi düşüncelerle geçirmektedir.Bizler üyelerimizin bu tür ikilemlere girmeden, daha huzurlu ve verimli bir şekilde çalışmasını, üretmesini, Alanya halkına daha da iyi hizmet vermelerini istiyoruz. Geleceği konusunda kafasında belirsizlik olan, hayat pahalılığından, zamlardan bunalan üyelerimizin daha iyi hizmet vermesi beklenemez. El birliğiyle bu sorunu çözmeliyiz.Alanya Belediyesi'nde çalışan işçiler ve Alanya halkı böyle bir belirsizliği hak etmemektedir. Biz dün olduğu gibi, bugün de sorumluluk bilinciyle taşın altına elimizi koymaya hazırız. Biz dün olduğu gibi yarın da bize bir adım atana iki adım atmaya hazırız. Ancak hiç kimse bizden enflasyonun altında bir sözleşmeye imza atmamızı beklemesin. Sendika olarak Alanya Belediyesi'nden talebimiz açık ve nettir. Alanya’nın çevresindeki belediye işçilerinin ücretlerine, enflasyonun geldiği noktaya bir bakın, elinizi vicdanınıza koyun ve bu sözleşmeyi masada bitirin. Atacağınız bu imza, iş barışına ve huzura, alın terinin hakkına atılacak bir imza olacaktır."

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 15:17