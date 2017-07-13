Senaryoydu gerçek oldu: Tatbikat sırasında deprem

MANİSA'DA Ağız ve Diş Sağlık Sağlığı Merkezi'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldığı sırada, 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntılar hissedilmeye başladığı anda tatbikat gerçeğe dönüşerek, hastane boşaltıldı.

TATBİKAT GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ, 2.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Yunusemre ilçesindeki Manisa Ağız ve Diş Sağlık Sağlığı Merkezi'nde deprem ve yangınlara karşı personeli ve hastaları bilinçlendirmek için dün tatbikat hazırlığı yapıldı. Saat 17:48'i gösterdiği sırada, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilene göre yerin 5 kilometre altında merkez üssü Şehzadeler ilçesi, kırsal Yeşilköy Mahallesi olan 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SENARYO GEREĞİ DEPREMDE MAHSUR KALAN YARALILAR HASTANEDEN ÇIKARILDI

Tatbikat bir anda gerçeğe dönüştü. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi boşaltıldı. Depremin sona ermesi ardından senaryo gereği hastanede mahsur kalan yaralılar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla hastaneden çıkarıldı.

"DEPREMİN YAŞAMIMIZIN BİR GERÇEĞİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Ardından ise personele yangın söndürme eğitimi verildi. Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari ve Mali İşler Müdürü Yüksel Ülker, "Kurum olarak deprem ve yangınlara karşı personelimizi ve hastalarımızı bilinçlendirmek için Manisa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'nin koordinasyonu ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün desteğiyle tatbikat yaptık. Bugün tatbikat yaparken gerçek depremin olması, depremin yaşamımızın bir gerçeği olduğunu göstermesi açısından bizim için önemli oldu" dedi.

