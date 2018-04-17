Sena Nur Çelik Alanya'da sorunları dinledi

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, meslek odası başkanlarını ziyaret etti. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetim kurulu üyeleri ile Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen'in de eşlik ettiği Çelik, sırasıyla Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak’ı, Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş'ı, Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit'i ve Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir'i ziyaret etti. Geçtiğimiz Cumartesi günü Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Ak Parti Kadın Kolları Kongresi’ne katılmak üzere Alanya’ya gelen Çelik, Alanya’da ziyaretlerine devam ediyor.

ODA BAŞKANLARI DOSYA VERDİ

Alanya’ya önem verdiklerini vurgulayan Çelik, “Sorunların çözülmesi noktasında esnaf odaları gibi sivil toplum kuruluşlarının fikir, görüş ve istekleri son derece değerlidir” dedi. Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak da ziyareti için Milletvekili Sena Nur Çelik’e ve Ak Parti heyetine teşekkür ederken, “Başta Mahmutlar’daki otobüs büyütme sorunu olmak üzere esnafın sorunlarını kendilerine aktardık” diye konuştu. Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş, Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit ve Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir de kendi sektörleriyle ilgili sorunları Çelik'e aktardı. Çelik ve Toklu son olarak, Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen'in ilk yönetim kurulu toplantısına da katılarak yeni seçilen ekibe başarılar diledi.