Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...

Sena Nur Çelik Alanya'da sorunları dinledi

Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Alanya temaslarında meslek odası başkanlarını ziyaret etti

Sena Nur Çelik Alanya'da sorunları dinledi

Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Alanya temaslarında meslek odası başkanlarını ziyaret etti

17 Nisan 2018 Salı 23:27
Sena Nur Çelik Alanya'da sorunları dinledi
banner404

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, meslek odası başkanlarını ziyaret etti. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetim kurulu üyeleri ile Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen'in de eşlik ettiği Çelik, sırasıyla Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak’ı, Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş'ı, Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit'i ve Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir'i ziyaret etti. Geçtiğimiz Cumartesi günü Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Ak Parti Kadın Kolları Kongresi’ne katılmak üzere Alanya’ya gelen Çelik, Alanya’da ziyaretlerine devam ediyor.
ODA BAŞKANLARI DOSYA VERDİ
Alanya’ya önem verdiklerini vurgulayan Çelik, “Sorunların çözülmesi noktasında esnaf odaları gibi sivil toplum kuruluşlarının fikir, görüş ve istekleri son derece değerlidir” dedi. Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak da ziyareti için Milletvekili Sena Nur Çelik’e ve Ak Parti heyetine teşekkür ederken, “Başta Mahmutlar’daki otobüs büyütme sorunu olmak üzere esnafın sorunlarını kendilerine aktardık” diye konuştu. Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş, Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit ve Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir de kendi sektörleriyle ilgili sorunları Çelik'e aktardı. Çelik ve Toklu son olarak, Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen'in ilk yönetim kurulu toplantısına da katılarak yeni seçilen ekibe başarılar diledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Antalya MilletvekiliSena Nur ÇelikAlanya Temasları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manavgat'ta Samet yardım bekliyor
Manavgat'ta Samet yardım bekliyor
Geleceğin aşçıları yarıştı
Geleceğin aşçıları yarıştı
Alanya'da polisliği öğrendiler
Alanya'da polisliği öğrendiler

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim