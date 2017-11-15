Sen misin hesaba itiraz eden!

GEÇEN 11 Kasım'da, Torba Mahallesi'ndeki bir restorana giden E.K., gelen 300 liralık hesaba itiraz etti. Bunun üzerine restoranın işletmecisi Tahsin Ö. ile Emrah K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın uzaması üzerine E.K., restoranın arkasına götürüldü. E.K.'ye, burada Tahsin Ö. ile çalışanları Kazım K., Abdurrahman D., Aydın D. ve Mahmut K. tarafından işkence yapıldı. Ardından da Emrah K.'ye, zorla, 20'şer bin liralık 6 ayrı senet ve üzerinde "60 bin TL olan senede borcum vardır. Bunu hiçbir tehdit altında kalmadan 40 bin + 20 bin TL senet karşılığında borcum vardır" yazılı borç kağıdı imzalatıldı. Emran K., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak olayı anlatıp, şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine restorana giden polis, burada yaptığı aramada söz konusu imzalı senetler ile ruhsatsız olduğu belirlenen bir pompalı tüfek ele geçirdi. Polis, restoranın işletmecisi Tahsin Ö. ile restoran çalışanları Kazım K., Abdurrahman D., Aydın D., Mahmut K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler polisteki işlemlerin ardından, 'Eziyet ederek kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'Yağma' suçlarından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi