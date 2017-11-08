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Sempozyumda böyle uyudular

Sivas’taki Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafından kronik sağlık sorunu olan 'Epilepsi' hastalığı hakkında sempozyum düzenlendi. Yorgun düşen öğrenciler salonda uyukladı

Sempozyumda böyle uyudular

Sivas’taki Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafından kronik sağlık sorunu olan 'Epilepsi' hastalığı hakkında sempozyum düzenlendi. Yorgun düşen öğrenciler salonda uyukladı

08 Kasım 2017 Çarşamba 15:02
Sempozyumda böyle uyudular
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Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyuma Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Adil Kaya, CÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili İlhan Çetin, akademisyenler ve tıp fakültesi ile hemşirelik bölümü öğrencileri katıldı. Sempozyumda CÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili İlhan Çetin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Hatice Tel Aydın ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof Dr. Ertuğrul Bolayır, 'Epilepsi Hastalığına Genel Bakış' ile 'Epilepsi'de Semptom Yönetimi ve Hastalığa Uyum’ konuları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

"KIRSAL KESİMDE EPİLEPSİ ORANI FAZLA"

’Epilepsi Hastalığına Genel Bakış’ konusu hakkında katılımcılara bilgi veren Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ertuğrul Bolayır, "Epilepsi’de en büyük risk enfeksiyondur. Basit bir idrar yolu enfeksiyonu, diş çürüğü gibi enfeksiyonlar epileptik hastada, ya da epilepsi adayı hastalarda zemini kötüleştirebilir, epilepsiye döndürebilir. Dünyaya bakacak olursak kırsal kesimde epilepsi oranı daha fazladır. Epilepsi oranının fazla olmasında beslenme, bakım gibi koşullardan tutun da bir yaygın enfeksiyon, parazit gibi durumlar tetikleyici olabilir. Biz bize gelen hastalarda bunları sorguluyoruz" dedi.

"EPİLEPSİDE DÜZENLİ İLAÇ KULLANIMI ÖNEMLİ"

’Epilepsi’de Semptom Yönetimi ve Hastalığa Uyum’ konusunda bilgi veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Hatice Tel Aydın, epilepsili bireylerin hastalığa uyumuna değinerek, "Epilepsi bireylerle çalışırken bireyin var olan güçlerini ve yaşadığı zorlukları iyi dengelemeye çalışmamız gerekmektedir. Bunu başarabildiğimiz zaman uyumuna katkıyı sağlamış olacağız. Epilepsili bireylerin hastalığa uyumlarında önemli bir parametre de ilaç tedavisini düzenli ve önerilen şekilde sürdürebilmeleridir. Yüzde 70 oranında hastanın ilaç tedavisi ile epileptik nöbetlerden özgür, rahat bir hayat geçirme şansı vardır. İlaç tedavisinin temel amacı da nöbetin gerçekleşmesini ortadan kaldırmaktır. İlaç tedavisinde hedeflenen şey nöbetlerin tekrarlanmasını önlemektir" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER UYUKLADI

Yaklaşık 2 saat süren sempozyumun ilk oturumunda sabah erken saatlerden itibaren konferans salonuna gelen öğrencilerin yorgun düştükleri gözlendi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin bir çoğunun salonda uyukladığı görüldü.

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SempozyumCumhuriyet üniversitesi
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