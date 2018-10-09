Semiha Yıldırım anaokulu öğrencileriyle buluştu

ANTALYA Kaya Palazzo Otel'de düzenlenen 'Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma' konulu Avrasya Meclis Başkanları 3'üncü Toplantısı' nedeniyle kente eşi Binali Yıldırım ile birlikte gelen Semiha Yıldırım, Kepez ilçesinde anaokulu öğrencileriyle buluştu. Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin hayata geçirdiği '81 İlde 81 Anaokulu' projesi kapsamında Kepez'de yapılan Özen Külahçıoğlu Kızılay Anaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Semiha Yıldırım, çocuklarla kucaklaştı. Semiha Yıldırım, öğrencilerle sohbet edip, içerisinde kırtasiye malzemelerinin yer aldığı okul çantası hediye etti.Öğrenciler de Yıldırım'a çiçek verdi. Yıldırım, öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi.

