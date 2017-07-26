Selinus’a mavi bayrak

GAZİPAŞA Belediyesi'nin girişimleri sonucu 2015 yılında yeniden düzenlenen ve yapılan inceleme sonrası Mavi Bayrak almaya hak kazanan Selinus Plajı, bu yıl da mavi bayrağa layık görüldü. Mavi bayrağı plajda göndere çeken Gazipaşa Belediyesi yetkilileri, kalitenin ve temizliğin simgesi olan mavi bayrağın Gazipaşa'ya hayırlı uğurlu olmasını dilediler.