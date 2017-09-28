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Selda Bağcan Gezi'yi unutmadı

Selda Bağcan, internetten canlı yayınlanan özel konserler serisi olarak düzenlenen Red Bull Canlı Sahne’nin konuğu oldu. İsrailli sörf rock grubu Boom Pam’le birlikte sahne alan efsane isim, seslendirdiği klasikleşmiş şarkıların yanı sıra neşeli haliyle de geceye damga vurdu

Selda Bağcan Gezi'yi unutmadı

Selda Bağcan, internetten canlı yayınlanan özel konserler serisi olarak düzenlenen Red Bull Canlı Sahne’nin konuğu oldu. İsrailli sörf rock grubu Boom Pam’le birlikte sahne alan efsane isim, seslendirdiği klasikleşmiş şarkıların yanı sıra neşeli haliyle de geceye damga vurdu

28 Eylül 2017 Perşembe 00:00
Selda Bağcan Gezi'yi unutmadı
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OLDUKÇA heyecanlı olduğu görülen ve Yaz Gazeteci Yaz şarkısıyla konsere başlayan Bağcan, şarkının sözlerini değiştirerek, Gezi’de hayatını kaybeden isimleri de andı.

Coşkulu kalabalığın eşlik ettiği Bağcan, “Konser benim için muhteşemdi. Geçen yıl Primevera Festivali'nde tüm dünya sesimizi duymuştu. Şu anda da Redbull.com'dan tüm dünya bizi izliyor. Hatta Twitter'da trendtopic bile olduk. Haydi beni gaza getirin çocuklar” diyerek kalabalığı coşturdu.

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Amerika'da haftalarca liste başı olan İnce İnce Bir Kar Yağar şarkısının ardından anonim türkünün gücüne de değinen efsanevi sanatçı, “Biraz da halk müziğimizi övelim. Anonim türkülerimizi övelim” dedi.

Selda Bağcan’ın performansı Aralık ayına kadar www.redbull.com/canlisahne’de yayınlanacak.

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Selda BağcanGezi
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