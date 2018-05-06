Selda Bağcan, 24 Haziran Seçimlerinde Oyunu Muharrem İnce'ye Verecek

Dünyaca ünlü sanatçı Selda Bağcan 24 Haziran seçimlerinde gönlünden geçen adayı sosyal medya hesabından açıkladı.
İNCE'NİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Sanatçı Selda Bağcan 24 Haziran seçimlerinde gönlünden geçen adayın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce olduğunu sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yaparak duyurdu.
"FİZİKÇİLER HER ZAMAN BAŞARILI OLUR"
Selda Bağcan ile Muharrem İnce'nin yan yana olduğu fotoğrafın yer aldığı paylaşımda "Sevgili Muharrem İnce.. Gönlümdeki aday sizdiniz zaten.. Fizikçiler her zaman başarılı olur..." ifadeleri yer aldı.
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