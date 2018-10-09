Selçuklu'nun başkenti Alanya'da Kaygusuz Abdal Çalıştayı

ALANYA Belediyesi öncülüğünde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirilen Kaygusuz Abdal Çalıştayı Atatürk Kültür Merkezi çatısı altında başladı. 9 Ekim günü dahilinde 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek çalıştaya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Ahmet Ökke, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Leyla Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdurrahman Güzel ve Abdal Musa Kültürünü Araştırma Yaşatma Derneği Başkanı Ali Eriş katılım sağladı. Yanı sıra Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu da çalıştayda yerini aldı.

'ALANYA, AKDENİZ ÇANAĞINDA BİR CENNET OLACAK'

Açılış Oturumu dahil olmak üzere toplamda 4 oturumun gerçekleşeceği çalıştayda açılış konuşmasını yapan Adem Murat Yücel "Selçuklu'nun başkenti, Osmanlı'nın liman kentine hoşgeldiniz. Dünyanın en güvenli ve en huzurlu kenti olan Alanya, geçmişten günümüze pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kaygusuz Abdal da Alaiye'lidir. Bizler de Kaygusuz Abdal Divanını yayınlayarak bir değerimizi daha sizlerle paylaşmak istedik. Bu kitabın yayınlanmasında emeği geçen herkese sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Alanya halkına nitelikli kültür ve sanat etkinlikleri sunmak temel amacımızdır. Alanya adeta bir açık hava müzesidir. Kültürel mirasın ve değerlerin korunması noktasında göreve geldiğimiz günden bu yana çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Alanya Kalesi ile ilgili de önemli çalışmalarımız mevcuttur. Bunların başında araç trafiğini azaltması bakımından teleferik gelmektedir. Çevre düzenlemeleri noktasında da yürüyüş yolları üzerine projelerimiz devam etmektedir. 4 tane geleneksel Alanya evinin de restorasyonunu yapmaktayız. Bu ve bu gibi devam edecek çalışmalarımızla Alanya Akdeniz çanağının cennetten bir köşesi olacaktır. Şehrimizin sosyal yapısını güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ALANYA'DA ÜNİVERSİTELER ARAŞTIRMA MERKEZLERİ KURMALI'

Kaygusuz Abdal üzerine yapmış olduğu çalışmaları aktaran ve Alanya'da üniversitelerin bu noktada çalışmalar yürütecek merkezler kurmasını talep eden Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdurrahman Güzel "Kaygusuz ile ilgili benim çalışmalarım 1974 yılında başladı. Yurt içi ve yurt dışında 250 yazma elimden geçti. 'At ölür eğer kalır hikayesi' gibi ölürsek ardımızda Kaygusuz'un eserleri kalsın dedik. Sempozyum münasebetiyle burada olan herkese tekrar tekrar teşekkür ediyor ve emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Kaygusuz Alaiye sancağının oğludur. Alanya'da iki tane üniversite var. Üniversitelerin bu şahsiyet hakkında bir araştırma merkezi kurarak gerekli araştırmaları yapmasını isterim. Bende bulunan yazmaları da böylesi bir durumda verebileceğimi bilmenizi isterim. Bu benim Alanya adına en büyük arzumdur. Üniversiteler ve belediye Kaygusuz'a sahip çıkmalıdır. Alanya Belediyesi'ne de Kaygusuz adına bu divanı çıkardığınız için de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

'ANLAMLI ETKİNLİK ADINA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM'

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Ökke ise "Kaygusuz Abdal Müslüman bir mutasavvuftur. Bugün Kaygusuz Abdal'ın bilimde, ilimde, edebiyatta ne denli ileri olduğunu dinleyecek ve göreceğiz. Akdeniz Üniversitesi bünyesinde tasavvuf araştırmaları noktasında bir merkez kurduk. Şuan onay aşamasındadır ki, onayımız geldikten sonra da çalışmalarımıza başlayacağız. Böylesine kıymetli ve çok değerli bu etkinliğe vesile olan başta Alanya Belediyesi olmak üzere herkese teker teker gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

YÜCEL'DEN ALANYA KALESİ FOTOĞRAFI

Konuşmaların ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Leyla Harputlu, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdurrahman Güzel ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Ahmet Ökke'ye hediyelerini takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 11:55