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Selçuk İnan’ın Galaxy S8 davası için karar açıklandı!

Galatasaray futbol takımı kaptanı Selçuk İnan tarafından S8 isminin patentinin sahibi olduğu gerekçesiyle Samsung‘a dava açıldığını ve bugüne kadar üretilen tüm cihazların imhasını istediğini sizlere duyurmuştuk

Selçuk İnan’ın Galaxy S8 davası için karar açıklandı!

Galatasaray futbol takımı kaptanı Selçuk İnan tarafından S8 isminin patentinin sahibi olduğu gerekçesiyle Samsung‘a dava açıldığını ve bugüne kadar üretilen tüm cihazların imhasını istediğini sizlere duyurmuştuk

11 Ocak 2018 Perşembe 21:08
Selçuk İnan’ın Galaxy S8 davası için karar açıklandı!
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İNAN'IN avukatı, Galaxy  S8‘lerin imhasını veya markanın silinmesini istediklerini ve ayrıca 10.000 lira maddi ve 100.000 lira manevi olmak üzere 110.000 lira tazminat davası açtıklarını kamuoyuna duyurmuştu.

Selçuk İnan, S8 markasını tescil ettirmek için geç kalmış!
T24’ün haberine göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi tarafından Selçuk İnan’ın “S8” markasının kullanımı konusundaki ihtiyati tedbir talebi reddedildi. S8 markasının Türk Patent Enstitüsü’nden 2013 yılında Selçuk İnan tarafından tescil ettirildiği mahkeme tarafından onaylandı.

Ancak, mahkeme İnan’dan önce S8’in Audi ve Altın Marka AŞ şirketleri tarafından tescil ettirildiğini açıkladı. Davalı taraf Samsung’un ise, Galaxy ve Samsung ibareli birçok seri markasını 2010’da tescil ettirdiği açıklandı.
Bu nedenle marka haklarının genel itibarıyla Samsung’a ait olduğunu dile getiren mahkeme, tedbir kararını reddetme gerekçesini şöyle açıkladı;

” Kelimeler ve sayılar kimsenin tekeline verilemez. Markanın bir bütun olarak incelenmesinde Samsung’un tanınmış markasında ön planda olan unsur Galaxy ibaresi olup.

S8 gibi asıl markanın önüne ve arkasına eklenen sayı ve kelimeler ise uygulamada cep telefonun modelinin bir üst model ve teknolojik olarak piyasaya çıkan yeni bir ürünü çağrıştırmakta olduğu bilinen bir gerçektir. ”

Mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyen Selçuk İnan’ın, reddedilen tedbir kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy IbaresiSelçuk InanGalaxy S8
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