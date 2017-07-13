'Şelaler HES’e kurban edilmedi'

ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden, Antalya’daki Düden ve Kurşunlu şelalelerindeki susuzlukla ilgili açıklama yapıldı. Bazı gazete ve televizyon kanallarında Antalya’daki Düden ve Kurşunlu şelalelerinin suyunun Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından kesildiği, bu şelalelerin HES’lere kurban edildiğine dair asılsız haberlerin yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Öncelikle söz konusu şelalelerin suyu ilk kez kesilmemiştir ve Düden Şelalesi’ne haberlerde de bahsedildiği gibi su pompalanması olayı yeni değil. Geçmiş yıllarda da kurak mevsimlerde bu yönteme başvuruldu" ifadeleri kaydedildi.

'KAYNAK SULARINDA AZALMA YAŞANDI'

Açıklamada, şelalelerin kurumasında ne DSİ’nin ne de HES’lerin etkisi olmadığının altı çizilerek, "Son yıllarda bölgede yaşanan kurak periyoda ilaveten 2016-2017 yılı kış sezonu da oldukça kurak geçti. İçinde bulunduğumuz günler de yoğun sıcaklar altında yaşanıyor. Temmuz ayı başlangıcında bölgede son 88 yılın rekor sıcaklığı ölçüldü. Bunun neticesinde hem kaynak sularında azalmalar meydana gelmiş hem de sulama suyu talebi yoğun bir artış gösterdi. Düden Şelalesi’nin beslendiği Kırkgöz su kaynaklarından, Kömürcüler-Çıplaklı, Kırkgözler-Yeniköy Sulama projeleri ve kaynağın çevresindeki çiftçiler su alıyor. Buna ilaveten Kepez iletim kanalı boyunca vatandaşlarca münferiden sulama suyu alınarak kullanılıyor" ifadelerine yer verildi.

'HES'LERİN KURUMADA ETKİSİ YOK'

Suyun az olması sebebiyle projeli sulama tesislerine de yeterli su verilemediği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Bunun neticesinde su, Kepez II santraline kadar ulaşamıyor. Kepez HES’ler, yeterli suyun olmaması sebebi ile 3 Temmuz 2017 tarihinden itibaren enerji üretimi gerçekleştirmiyor. Dolayısıyla HES’lerin şelalenin kurumasında kesinlikle bir etkisi yok. Yine Kepez santralleri sonrasında yer alan Karaman-Duraliler sulama projesine de bu tarihten itibaren su verilemiyor. Dolayısıyla bu noktanın 14,5 kilometre mansabındaki Düden Şelalesi’ne su ulaşmıyor. Suyun DSİ tarafından kesilmesi veya HES tesisinin suyu alması kesinlikle söz konusu değil. Yaşanan kurak periyot ve aşırı sıcak geçen yaz günlerinin etkisiyle kaynak suyunun debisi oldukça azaldığından kaynağa yakın tarım arazilerine yeterli gelmiyor ve akışa geçemiyor." Açıklamada, Düdenbaşı Park-rekreasyon tesislerinin işletme-bakım ve yönetim hizmetleri Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği, şelalenin döküldüğü noktada çıkan kaynak suyunun motopompa vasıtası ile şelaleye basılması yönünde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

'KURŞUNLU ŞELALESİ KORUNACAK'

Kurşunlu Şelalesi’ni Kalabatlı-Topallı kaynağının bulunduğu akifer olan yaklaşık 600 kilometrekarelik Antalya traverten sisteminin beslendiği vurgulanarak, "Bu alanın kuraklıktan dolayı yeterli olarak beslenememesi, geçmiş yıllarda da kuraklığa bağlı olarak zaman zaman şelaledeki su miktarında azalmalara sebep oldu. Ülkemizin ve Antalya ilinin tanıtım değerlerinden olan Kurşunlu Şelalesi’nin güzelliğinin korunması maksadıyla çalışmalar yapılıyor. Halihazırda yapım safhasında bulunan Antalya Serik Küçük Aksu Barajı’ndan Kurşunlu Şelalesi'ne kritik kurak aylar olan haziran-ekim periyodunda ortalama 0,120 metreküp/saniye suyun günde 12 saat süreyle takviye olarak aktarılması planlandı. Küçük Aksu Barajı ayar vana odasından bırakılacak bir branşman ile alınacak olan su kapalı sistem iletim hattı ile Kurşunlu Şelalesi'ne takviye edilecek. Projenin geliştirilmesiyle Kurşunlu Şelalesi'nin iklim değişikliklerinden etkilenme riskinin önüne geçilerek tabii florası korunmuş olacak" denildi.