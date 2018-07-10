Sektör Mehmet Ersoy'un Kültür ve Turizm Bakanı olmasına ne dedi?

TURİZM sektöründe uzun bir aradan sonra bakanlık koltuğuna sektörün içinden gelen bi isim, Mehmet Ersoy oturdu. Bahattin Yücel'in ardından (19. ve 20. dönem) sektörün içinden ikinci Kültür ve Turizm Bakanı olan Ersoy için sektör ne düşünüyor? İşte turizmcilerin değerlendirmeleri:

Firuz Bağlıkaya: TÜRSAB Başkanı

SAYIN BAKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE VE MİSYONUNDA...

Birincisi, uzun zamandır beklediğimiz bir şey oldu ve içimizden, tanıdığımız bildiğimiz bir isim bakan oldu .İkincisi ise yaptığımız işin her ayağına vakıf olan bir isim bakan oldu. İç turizm konusunda zaten çok önemli bi markanın sahibi otel zincirinin sahibi. İşin yur dışı dahil, tur operatörlüğü ayağına da hakim.

''SORUNLARIN ÜSTÜNE GİDECEKTİR''

Dolayısıyla sektörü temsil etme konusunda hiçbir sıkıntı çekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın sektör çin böyle bir adım atması turizme ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Kurumsal olarak da aynı şekilde. Bizim anlatmamıza bile gerek kalmadan sorunların üstüne gidecektir.Bizlerin oturup sorunları anlatmasına gerek kalmayacak Belki özel bazı konularda bilgi ihtiyacı olabilir. Onu da sektör olarak zaten biz sağlarız.

Osman Ayık: TÜROFED Başkanı

TURİZMDE ÇOK HIZLI BİR İVMENİN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Mehmet Ersoy içimizden biri ve sektörün tüm alanlarında faaliyette. Sektörün tüm sorunlarına ve konularına hakim. Turizm sektöründe çok hızlı bir ivmenin olacağını düşünüyorum. Biz de sektör olarak gerekli tüm desteği vermeye hazırız.Mehmet Ersoy'un bi iş damı olması risk değil. Ersoy çok başarılı ve çalışkan bir insan. Yaptıkları ile de bunu ispatlamış durumda.

Timur Bayındır: TÜROB Başkanı

TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN OLUMLU BİR GELİŞME

Sektörün içinden gelen meslektaşımızın, Sayın Mehmet Ersoy’un Kültür ve Turizm Bakanı olmasından büyük memnuniyet duyduk. Bunu turizm sektörü için çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Sayın Bakan ülkemizin önde gelen otel, seyahat acentası ve havayolu kuruluşu sahibi olarak sektörümüzün sorunlarını çok iyi biliyor. Turizmci yeni bakanımız Ersoy ile büyük hedeflere yürüyeceğiz.

''EKONOMİDE VE SEKTÖRDE CANLILIK ARTACAKTIR''

Turizm dünyasının temsilcileri olarak, her zaman istikrardan ve büyüyen Türkiye'den yana olduk. Belirsizlik ortamının kalkması ile ekonomide ve turizm sektöründe canlılık artacaktır. Turizm, Türkiye ekonomisinin vazgeçilmezidir. Bu dönemde yapısal reformlar hızlandırılmalı ve ekonomi ana gündem maddesi olmalıdır. Ekonominin ve dolayısıyla sektörümüzün büyümesi, gelişmesi için elimizden gelen tüm katkıyı sunacağız. Başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy olmak üzere yeni kabinede görev alan tüm değerli Bakanlarımıza başarılar diliyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Bahattin Yücel: Turizm eski Bakanı

DOĞRU VE YERİNDE BİR TERCİH OLDU

Başkanlık adını vereceğimiz yeni sistemin turizm sektörüne dönük ilk uygulaması; başarılı, bilgili ve deyim yerindeyse çekirdekten yetişme bir turizm profesyonelini Bakanlık koltuğuna oturması oldu. Murat Ersoy tur operatörlüğü, otelcilik, otomasyon konularında markalaşmış bir grubun ETS'nin kurucusu ve büyük ortağı. İşindeki başarılarının sektöre çok olumlu katkılar yapacağına inanıyorum. Doğru ve yerinde bir seçim oldu.

Mehmet İşler: ETİK Başkanı

ÖNCEKİ BAKANLARA SEKTÖRÜ ANLATMAYA ÇALIŞIYORDUK

Biz her gelen bakana turizmi ve turizmin dengelerini anlatmaya çalışıyorduk. Bundan önceki Turizmin dışından siyasi olarak atandıkları için turizm sektörünün aleyhine işliyordu. Daha önce gelenler siyasi otoritenin temsilcisi olarak gelirdi. Sektörü anlayıp icraate geçmeleri zaman alıyordu.Mehmet Ersoy işinde başarılı olmuş, bu işin sorunlarını iyi bilen bir turizmci. Yani liyakat modeli ile getirildi.

''MEHMET ERSOY TURİZMİN SORUNLARINI BİLİYOR''

Mehmet Ersoy turizmin sorunları bilen, sorunlarla yatıp kalkan bir turizmci. Sektörün kendi içindeki dengeleri de çok iyi biliyor. Ortak dili kullanacağımız bir bakan. Sektörün içinden geldiği için hızla icraate geçersek hedeflerimize daha hızlı ulaşırız. Siyasiden çok icraatçı bir atama. Mehmet Ersoy'un bir iş adamı olmasından kaygılanıp şans vermemek yanlış olurdu. Bakanlık koltuğuna oturduğunda hakkaniyetli bir bakanlık yapacağına inanıyorum.Kendisi hem otelci hem de acenteci. Ayrıca aile şirketinden dolayı havacılık ayağını da biliyor. Türkiye'nin turizmde yeni bir hamle yapması gerekiyordu. İşi bilenlerin yeni bir turizm hamlesi başlatması lazımdı ve bunu da ancak bir turizmci yapabilirdi.

Erkan Yağcı: AKTOB Başkanı

UZUN ZAMANDIR BEKLEYEN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN FIRSAT

Yeni turizm bakanımızı olumlu ve sevinçle karşılıyoruz. Uzun zamandır 'Turizm bakanı sektörün içinden olmalı' diye bir telkinimiz vardı. Şimdi sayın bakan sektörün içinden ve sektörün farklı alanlarında yatırımı bulunan bir kişi. Dolayısı ile sektörü bilen, sektörün sıkıntılarını yakınen tanıyan biri. Bu nedenle uzun zamandan beri bekleyen sorunların çözümünün hızlı bir şekilde hayata geçmesi için önemli bir fırsat. Sayın Bakanımızı tebrik ediyor, kendi adımıza her türlü destek ile yanında olacağımızı ifade ediyoruz. Yeni dönemin sayın bakanımız ve sektörümüz icin hayırlı olmasını diliyoruz.

