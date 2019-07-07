Seks yaparken balkondan düştüler

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bir balkonda seks yapan adam ve kadın dengelerini kaybederek yuvarlandı ve dokuzuncu kattan düştü

Seks yaparken balkondan düştüler
banner404

RUS basını, St. Petersburg’daki bir apartmanın balkonunda bir adam ile bir kadının cinsel ilişkiye girerken dengelerini yitirerek düştüğünü yazdı. İddiaya göre çift dokuzuncu kattaki apartman dairesinin balkonunda cinsel ilişki yaşarken bir anda dengelerini kaybetti.

Komşular ve görgü tanıkları adam ile kadının balkondan düştüğünü söylerken, olay yerine gelen polis, yarı çıplak vaziyette bir kadının cansız bedenini cadde üzerinde buldu. Fakat polis, kimliği açıklanmayan adamı bulamadı. 

Caddede bulunan kadının yanında bir süpürge olduğunu tespit eden dedektifler kadının yanında bir de parçalanmış televizyon olduğunu rapora yazdı.

Komşular, “Seslere bakılırsa evde 4 erkek ve 1 kadın vardı. Evden gürültüler geliyordu ve alkol içiyorlardı” dedi.

Rus medyasına konuşan komşular, “Önce bir gürültü duyduk, daha sonra bir şeyin caddeye düştüğünü gördük. En sonunda da bir kadın ve bir erkeği aşağı düşerken gördük. Camdan bakınca bunun bir adam ve kadın olduğunu anladık. Adam hafif yaralanmıştı ve olay yerinden uzaklaştı” ifadesini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Diagne'de resmi açıklama! Ayrılık...
Diagne'de resmi açıklama! Ayrılık...
  1. SPOR

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472